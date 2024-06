Triennale per Allegri: panchina clamorosa in Serie A

Il valzer delle panchine in Serie A è entrato nel vivo e può coinvolgere anche il futuro di Massimiliano Allegri. Pista a sorpresa dopo l’addio alla Juventus e firma triennale in Serie A.

Panchine bollenti in Serie A e via alla girandola degli annunci ufficiali. Ribaltoni tecnici ed effetto domino a raffica nel campionato italiano, a partire dalla panchina del Napoli, affidata ufficialmente ad Antonio Conte. Nella giornata di oggi poi è arrivata anche l’ufficialità dell’ingaggio di Vincenzo Italiano con il Bologna, mentre Thiago Motta è il nome scelto dalla Juventus come erede di Massimiliano Allegri. Il futuro del tecnico livornese resta un grande punto interrogativo in vista della prossima stagione, e spunta una pista suggestiva nel campionato italiano.

Fitti intrecci tra le panchine di Serie A in queste ore. A prendere il posto di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è stato Raffaele Palladino, reduce da un biennio ricco di soddisfazioni nel Monza. Mentre il Napoli ufficializza Conte, ed il Milan si avvicina a Paulo Fonseca, ufficializzato l’addio al portoghese dal Lille, la Juve è ad un passo da Thiago Motta. L’ex centrocampista è il nome selezionato dai bianconeri dopo la fine del ciclo con Massimiliano Allegri, sollevato dall’incarico dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. E, se il futuro del tecnico toscano resta avvolto dal mistero, il suo mentore Giovanni Galeone lancia una pista clamorosa in Serie A dopo l’addio alla squadra bianconera.

Futuro Allegri, Galeone a sorpresa: firma triennale con il Monza

L’ex allenatore, figura importante per Massimiliano Allegri, lancia a sorpresa la pista Monza dopo la rottura con la Juventus. La squadra brianzola, guidata da Adriano Galliani, è a caccia dell’erede di Palladino ed ha già incontrato Marco Baroni, ma l’idea di Galeone è ben diversa.

Intervistato dai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, il mentore di Allegri ha così parlato del futuro del tecnico di Livorno: “Allegri? Non credo andrà in Arabia ha già abbastanza soldi, se vai lì lo fai solo per denaro. Ho detto a Galliani di riprendersi Max. Glielo consigliai quando dal Cagliari passò al Milan e vinse lo scudetto. Ho detto ad Adriano, prendilo, gli fai un triennale e così porta il Monza in Champions e realizza il sogno di Berlusconi.”