Abbonamenti, la Roma cala il tris: date e prezzi UFFICIALI

La Roma ha deciso finalmente di lanciare la sua campagna abbonamenti e lo ha fatto con una triplica opzione che renderà felici i tifosi giallorossi

Si parte tra poche ore e ci saranno mille possibilità per trovare la soluzione più congeniale, sia per quanto concerne la fascia di prezzo che per quanto riguarda le modalità di pagamento. Il claim della società richiama alla storia del tifo.

La stagione si è appena conclusa, con qualche delusione di troppo ma con la certezza che anche il prossimo anno si disputerà almeno l’Europa League. La Roma non ha intenzione di commettere gli stessi errori dell’estate scorsa e sta cercando di allestire un mercato diverso, affidato al nuovo direttore sportivo Ghisolfi, chiamato a decidere fianco a fianco con Daniele De Rossi. La speranza è quella di poter completare la rosa e allestire una squadra in grado di competere per la qualificazione alla Champions League, sfumata sul più bello nelle ultime giornate di questo campionato.

I tifosi, anche dopo l’addio di Mourinho, non hanno mai abbandonato la nave e sono sempre rimasti vicino al gruppo, continuando a realizzare sold out a cascata. De Rossi ha rinfocolato gli animi e spinto tutti a venire all’Olimpico sia in campionato che in coppa. Per la stagione che inizierà ad agosto è attesa la solita grande risposta dei tifosi romanisti e ora ci sono anche le date della campagna abbonamenti

AS Roma, il 7 giugno scatta la campagna abbonamenti: tutti i dettagli

La Roma ha deciso di comunicare proprio in queste ore tutti i dettagli della prossima campagna abbonamenti, che scatterà nella giornata del 7 giugno. Oltre al formato tradizionale ci saranno anche le varianti PLUS (tutte le partite) o il nuovo arrivato format Classic Extra (solo i big match), per scegliere alcune partite durante l’anno.

Sono previsti sconti per gli under 16, gli under 25 e gli over 65, oltre alla scontistica sul merchandising dei prodotti griffati AS Roma del 10%. Per effettuare l’abbonamento bisogna possedere l’account MYASR e solo per queste tipologie di abbonamento “particolari” si può utilizzare il Contact Center AS Roma: persone con disabilità, Vitalizio e Corporate (06.89386000, dal lunedì al venerdì con orario 9:00-18:30).

La Fase 1 scatterà dalle ore 12:00 del 7 giugno alle ore 18:00 del 26 giugno. Per i rinnovi si procederà fino alle 14:00 del 18 giugno. Dalle ore 16:00 del 18 giugno, alle ore 18:00 del 26 giugno, potrai rinnovare a un prezzo dedicato scegliendo un posto tra quelli disponibili nei vari settori.

Inoltre, dalle ore 16:00 del 18 giugno alle ore 12:00 del 20 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, saranno a disposizione dei soli abbonati 2023/24 che devono ancora rinnovare.

Per i nuovi abbonamenti si parte dalle ore 16:00 del 18 giugno, fino alle ore 18:00 del 26 giugno, scegliendo il settore e posto tra quelli disponibili inclusi quelli non confermati dagli abbonati 2023/24 (ad eccezione dei settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud che saranno eventualmente disponibili a partire dalle ore 13:00 del 20 giugno). Dalle ore 12:00 del 27 giugno scatta la vendita libera, con una rivisitazione dei prezzi rispetto alla prima fase.

Per tutti i dettagli e per sottoscrivere all’abbonamento basta accedere al sito asroma.com/abbonamenti.