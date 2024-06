Dalla Roma al Napoli, primo regalo per Conte: c’è il via libera

Calciomercato Roma, il Napoli può far saltare il banco: così i piani dei giallorossi sarebbero letteralmente stravolti. Lo scenario

In una sessione estiva di calciomercato che almeno sotto il profilo degli allenatori sta regalando non poche sorprese, il mercato dei calciatori in scadenza potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Non sono pochi, infatti, i club alla ricerca di profili low cost con cui rimpolpare i rispettivi organici. Ne sa qualcosa la Roma, che sta scandagliando il terreno alla ricerca di profili interessanti con cui ampliare il ventaglio di alternative a disposizione di Daniele De Rossi ma a costi gestibili. Un binomio che non a caso è ritornato prepotentemente in auge nel momento in cui ai giallorossi è stato accostato con una certa insistenza il profilo di Mario Hermoso. Dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con l‘Atletico Madrid in scadenza tra poche settimane, l’esperto difensore centrale spagnolo si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Calciomercato Roma, sì di De Laurentiis ad Hermoso: il Napoli fiuta l’affare

Entrata nella corsa per Hermoso sondando in maniera esplorativa il da farsi, la Roma sta valutando il da farsi. Quello capitolino, però, non è l’unico club sulle tracce di Hermoso, che non a caso sta calamitando l’attenzione di diverse compagini in giro per l’Europa, in Serie A ma non solo.

Complice l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, gli Azzurri sono pronti a far saltare il banco, piazzandosi in prima linea per la definizione dell’affare Hermoso. A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni riferite da Rai Sport: “Manna e Conte si sono soffermati sul profilo di Hermoso che è in stato di svincolo dopo l’addio all’Atletico Madrid. Costa meno di Buongiorno ma vanta esperienza interazione e sa giocare anche da esterno mancino difensivo. Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera. Si può dare inizio alla trattativa con l’entourage. Qualora non chiedesse la luna sulle commissioni, l’affare potrebbe andare in porto”.