Roma-Milan infinita: 35 milioni per il bomber

Roma-Milan è una sfida infinita, dopo i duelli in campo si passa alle schermaglie del calciomercato estivo. Nuova sfida ai rossoneri per De Rossi, spunta il bomber da 35 milioni di euro.

Hanno chiuso la stagione in amichevole in Australia, dopo essersi incontrate ben 4 volte in gare ufficiali quest’anno. Roma e Milan ora sono pronte a darsi battaglia anche sul terreno del calciomercato estivo, con un focus nella corsa al nuovo centravanti. Oltre alla vittoria giallorossa nell’amichevole di Perth, in stagione sono arrivate due vittorie del Milan in campionato, mentre in Europa League è stata la squadra di Daniele De Rossi ad avere la meglio in entrambe le gare dei quarti di finale. Ora si accende un nuovo duello per la caccia al bomber, le cifre sono già state svelate.

Sia la Roma che il Milan sono chiamati a colmare spazio in attacco. I giallorossi vanno a caccia dell’erede di Romelu Lukaku, arrivato lo scorso agosto in prestito secco dal Chelsea. Il centravanti belga è destinato a tornare a Londra, mentre la firma ufficiale di Antonio Conte con il Napoli potrebbe nuovamente aprirgli le porte della Serie A. I rossoneri dal canto loro salutano Olivier Giroud, l’espero centravanti francese dal primo luglio sarà un nuovo calciatore del Los Angeles FC in MLS. Sono diversi i nomi accostati ai taccuini di entrambe le squadre, pronte a sfidarsi per un obiettivo da 35 milioni in Eredivisie.

Calciomercato Roma, nuova sfida al Milan: 35 milioni per Gimenez

Già lo scorso anno Roma e Milan sono state accostate agli stessi obiettivi per il ruolo del centravanti. Passando per Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, per finire con Romelu Lukaku, poi arrivato nella capitale a fine agosto. Ora un nuovo obiettivo in comune tra giallorossi e rossoneri è rappresentato dal bomber messicano Santiago Gimenez, in forza al Feyenoord.

Per il bomber messicano, che in due stagioni ha siglato 49 gol in 86 gare con il Feyenoord, la richiesta del club olandese è di 35 milioni di euro. Secondo quanto scrive ‘La Repubblica’ il suo profilo è sul taccuino di Roma e Milan, ma i giallorossi potrebbero arrendersi all’alta richiesta economica da parte del club di Rotterdam.