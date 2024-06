Calciomercato Roma, non solo Bellanova: sogno in fascia

La Roma, oltre a Bellanova del Torino, ha un altro sogno per rinforzare le corsie laterali della squadra guidata da Daniele De Rossi.

Dopo l’amichevole australiana vinta per 5-2 contro il Milan, la Roma di Daniele De Rossi ha chiuso la propria stagione 2023/24. La luce dei riflettori in casa giallorossa, quindi, è ora tutta verso le trattative della prossima campagna acquisti estiva di calciomercato.

Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma, ha l’assoluta necessità di rinforzare più reparti della squadra guidata da Daniele De Rossi. Oltre alla prima punta da trovare per sostituire Romelu Lukaku, tornato al Chelsea, il dirigente capitolino deve infatti cercare di prendere dei giocatori su entrambe le fasce.

Per quanto riguarda la corsia destra, di fatto, il candidato numero uno è sicuramente è Raoul Bellanova del Torino. Tuttavia, oltre al giocatore ex Inter, Florent Ghisolfi sta valutando diversi profili per regalare a Daniele De Rossi dei rinforzi da poter rafforzare le fasce laterali della squadra che avrà a disposizione l’anno prossimo.

Calciomercato Roma, Ghisolfi segue altri due giocatori oltre a Bellanova: il sogno è Tiago Santos del Lille

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, la Roma è sulle tracce di diversi laterali. Uno di questi e Guela Doué del Rennes, anche se il sogno dei dirigenti giallorossi è rappresentato da Tiago Santos del Lille.

Il calciatore portoghese, infatti, sarebbe davvero un gran colpo per la Roma di Daniele De Rossi, visto che è stato accostato in questi ultimi giorni anche al Milan. Tiago Santos ha attirato a sé l’interesse di questi club così importanti dopo una grande stagione disputata con il Lille (43 partite con tre gol segnati e 2 assist vincenti) dell’ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca che, per l’appunto, sta per diventare il nuovo allenatore rossonero