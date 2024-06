Dal Napoli alla Roma, De Rossi gongola: contatti avviati

La sessione di calciomercato estivo si preannuncia ricca di novità in casa Roma. Contatti avviati per il colpo dal Napoli di Antonio Conte, si lavora per accontentare la richiesta di De Rossi.

Tra poche settimane aprirà ufficialmente il calciomercato estivo e si accendono i riflettori sulle manovre di Florent Ghisolfi in casa Roma. Il nuovo dirigente giallorosso, che arriva dal Nizza in Ligue 1, dovrà sciogliere diversi nodi sia in entrata che in uscita. Focus sulle corsie esterne per Daniele De Rossi, che possono conoscere diverse novità in vista della prossima stagione. La prima firma ufficiale è già arrivata sull’out mancino, con il riscatto definitivo del terzino sinistro Angelino dal Lipsia.

Se il terzino spagnolo è una certezza da cui ripartire sulle fasce lo stesso non si può dire per quel che riguarda Leonardo Spinazzola. Il laterale umbro è destinato a lasciare la Roma in scadenza di contratto alla fine del mese di giugno. Sulla corsia di destra poi l’impressione è che si cercherà nuovamente una sistemazione per Rick Karsdorp, finito ai margini delle scelte di De Rossi nel finale di stagione. Da sciogliere anche il nodo legato al futuro di Celik, mentre diverse novità possono arrivare anche sulle corsie offensive nel calciomercato estivo. Se il sogno proibito dell’ex Capitano porta il nome di Federico Chiesa, c’è la conferma di una pista parallela in casa Napoli per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, contatti avviati per il ritorno di Politano dal Napoli

La pista per il ritorno di Matteo Politano a Trigoria potrebbe decollare nei prossimi giorni. A rivelare come i contatti tra le due squadre siano già stati avviati è la giornalista di ‘Sport Mediaset’, Francesca Benvenuti, intervenuta in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

La giornalista conferma la pista Politano come scelta gradita per la Roma di De Rossi: “La notizia è vera, c’è un dialogo aperto tra Napoli e Roma. C’è una pista importante, Politano risponderebbe all’identikit che sta tracciando De Rossi. A lui piacciono calciatori italiani, pronti, che non avrebbero bisogno di tempi per ambientarsi.” Sulla suggestione e l’intreccio con Chiesa: “Però la Roma è molto affascinata da Federico Chiesa che piace anche al Napoli. La Roma deve prima far cassa, deve reperire i 25 milioni chiesti dalla Juventus e poi deve lavorare sull’ingaggio.”