Calciomercato Roma, prima scelta De Rossi: decide Conte

Calciomercato Roma, Daniele De Rossi rompe gli indugi e fissa la priorità in entrata della squadra giallorossa. La palla passa ad Antonio Conte, fresco di annuncio ufficiale con il Napoli.

Nelle scorse ore il Napoli ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Antonio Conte in panchina. La società guidata da Aurelio De Laurentiis riparte dal tecnico salentino dopo una stagione complicata. L’anno post Scudetto è stato ben al di sotto delle aspettative per la compagine campana, certificato dal decimo posto in classifica e dal triplo cambio in panchina dopo l’addio di Luciano Spalletti. Il ritorno del salentino in Serie A va ad intrecciarsi direttamente con le manovre di Daniele De Rossi in casa Roma.

Roma e Napoli sono attese da una finestra di calciomercato estiva decisamente importante, dopo una stagione non certo da incorniciare. I giallorossi hanno fallito il ritorno in Champions League, mentre i partenopei hanno chiuso la stagione fuori dalle competizioni europee, con un anonimo decimo posto. Per ripartire al meglio Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’ingaggio in panchina di Antonio Conte, che potrebbe intrecciarsi direttamente con le manovre di Daniele De Rossi in casa Roma. Nei giorni scorsi era emersa la pista Giovanni Di Lorenzo, ai ferri corti con la presidenza partenopea e nel mirino anche della Juventus, ora giungono conferme di un altro nome seguito in prima persona dal tecnico romanista.

Calciomercato Roma, De Rossi mette nel mirino Politano: la decide Conte

Un altro nome caldo in casa Napoli è quello di Matteo Politano per Daniele De Rossi. L’esterno offensivo classe ’93 viene nuovamente accostato alla lista dei desideri dell’ex capitano giallorosso, che si starebbe muovendo in prima persona per riportarlo a Trigoria.

Un’operazione che dipenderà per forza di cose dalle decisioni di Antonio Conte, annunciato oggi come nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto scrive su ‘X’ il giornalista Marco Giordano (calciomercato.it) per l’esterno ex Roma si sta muovendo Daniele De Rossi in prima persona. Nessuna trattativa ufficiale ma certificato il forte interesse dei giallorossi sull’ala trentenne. Ecco il punto fatto dal cronista sul social network.