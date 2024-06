Maxi scambio tra Juve e Napoli: Conte travolge la Roma

Calciomercato Roma, l’arrivo di Conte sulla panchina del Napoli complica i piani della lista dei desideri di De Rossi. Maxi scambio tra la Juve e la squadra partenopea e doppio addio.

Antonio Conte è pronto a tornare da protagonista in panchina nel campionato italiano. Il tecnico pugliese, rimasto senza incarico dopo la rottura col Tottenham nel febbraio del 2023, aveva pubblicamente aperto al ritorno in Serie A. E la panchina pronta ad accoglierlo è quella del Napoli, chiamato a rialzare la testa dopo un anno sportivamente difficile dopo l’exploit Scudetto di Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis ha cambiato per tre volte la guida tecnica della squadra campana, affidata prima a Rudi Garcia, poi al ritorno di Mazzarri, infine conclusa sotto la gestione di Calzona. Ora l’imminente ingaggio dell’allenatore salentino apre scenari di mercato sorprendenti sull’asse Napoli – Torino sponda bianconera.

Napoli, Juve e Roma sono attese da una sessione di calciomercato estiva che può puntare alla rifondazione completa della rosa. La squadra giallorossa ripartirà dalla certezza Daniele De Rossi in panchina, mentre le due avversarie sono pronte ad aprire un nuovo capitolo tecnico. I bianconeri, dopo l’addio tormentato con Massimiliano Allegri, hanno messo le mani su Thiago Motta. Il Napoli ripartirà invece dall’ex Juve, Antonio Conte, che sarà decisivo in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo. Nella lista dei desideri del tecnico della Roma sono stati segnalati due giocatori protagonisti in Serie A ed entrambi in odore di addio in vista delle prossime settimane.

Maxi scambio Juve-Napoli, Conte decisivo: doppio scippo alla Roma

Fari puntati sul futuro di Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa. I due, pronti a vivere da protagonisti l’Europeo con l’Italia, potrebbero lasciare il Napoli e la Juventus in estate. Daniele De Rossi li ha già apprezzati ai tempi dell’avventura in Azzurro con Roberto Mancini e potrebbe tentare il colpo grosso in estate per la Roma, ma l’arrivo di Antonio Conte può far saltare completamente il banco.

Secondo quanto scrive ‘Il Mattino’, Antonio Conte proverà a ricucire i rapporti tra Di Lorenzo ed il Napoli. Qualora il piano fallisse il laterale sembra vicinissimo alla Juventus, che segue anche Raspadori. Per arrivare al doppio colpo in casa partenopea Cristiano Giuntoli potrebbe mettere anche il cartellino di Federico Chiesa sul piatto delle contropartite tecniche.