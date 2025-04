Friedkin choc: cifre stellari per il nuovo allenatore

Qualora dovessero scegliere i Friedkin, come detto da Ranieri, c’è un nuovo allenatore in ballo: la cifra è davvero stellare e i tifosi tremano già

I presidenti americani vogliono mettere l’ultima parola nella scelta del futuro tecnico e potrebbe esserci un colpo di scena a riguardo. Tra i vari profili proposti in questi mesi ce n’è uno che è tornato caldo nelle ultime ore. Anche lui deve essere preso in considerazione.

La Roma continua a sondare il terreno per il nuovo allenatore, o perlomeno lo ha fatto nelle ultime settimane. Secondo qualcuno il profilo scelto dai Friedkin è già in cassaforte e va solo annunciato. Di certo sappiamo dalla viva voce di Ranieri che la lista definitiva è già stata consegnata da lui e Ghisolfi alla proprietà americana. Sono i Friedkin a dover decidere e a dover dare l’annuncio. I nomi sono rimasti 3-4 e presumibilmente dovrebbero essere tutti italiani. Così almeno si immaginava fino a poco tempo fa, anche perché ultimamente sono stati accostati anche Vieira e forse qualche altro profilo internazionale.

Ce n’è uno che in particolar modo viene rilanciato da i colleghi de Il Messaggero in queste ore ed è una vecchia conoscenza della Roma, nel senso che è già stato cercato in precedenza. Quando le cose con De Rossi non sono andate per il meglio e la proprietà ha deciso di cambiare, prima di Juric erano stati sondati altri nomi.

La Roma pensa anche a Terzic: un nome straniero in una lista di italiani

Uno di quei nomi sui cui la Roma aveva chiesto informazioni è Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund, finalista di Champions League la scorsa stagione. Il tecnico tedesco aveva litigato con Hummels e per questo non era proprio apprezzatissimo in vista di una nuova collaborazione tecnica con il centrale classe ’88. Ora, però, con l’addio già annunciato di Mats, tutto potrebbe tornare nei ranghi e perché no essere riproposto un nome come Terzic.

Profilo giovane, di respiro internazionale, che fa giocare bene le proprie squadre e che non ha paura nel lanciare i giovani. Dal punto di vista dell’ingaggio si accontenterebbe di certo di una cifra non superiore ai 3 milioni e potrebbe far felici i Friedkin. Bisognerà vedere se la supervisione di Ranieri approverà questo tipo di scelta o se il Pioli di turno è già troppo avanti per essere scalzato. Ovviamente in questo caso si tratterebbe di una scelta dei presidenti, diretta e secca. Secondo le quote GoldBet le cifre sono assurde, si parla di una quota 50, ma con i californiani mai dire mai.