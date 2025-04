Scambio con Vlahovic e addio Napoli: la Juve ha fatto bingo

Scambio con Vlahovic e addio Napoli: la Juventus in questo modo ha fatto bingo. Ecco lo scenario che si prospetta per la prossima stagione

La Juve vuole cedere Dusan Vlahovic e questo non è più un segreto. Il motivo nemmeno: i 12milioni di euro all’anno che il centravanti serbo percepisce sono troppi per Giuntoli, che sta cercando una soluzione.

L’arrivo di Tudor in panchina ha ridato minutaggio al classe 2000 che, nelle ultime uscite con Motta aveva fatto solamente panchina. E questo potrebbe aiutare la Juventus a trovargli una sistemazione. Sì, perché negli ultimi mesi le squadre che sempre sono state accostate al serbo, soprattutto l’Arsenal, si erano praticamente tirate fuori. Ma c’è la Premier dietro l’angolo, almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore dal portale transferfeed.com. Un accordo di scambio, si legge. Ecco con chi e con quale giocatore.

Addio Vlahovic con lo scambio: la Juve lo riporta in Serie A

Ormai due stagioni fa, dopo una grandissima stagione con l’Atalanta, l’attaccante Hojlund è passato al Manchester United. Diciamolo chiaramente, non è che abbia fatto benissimo e i Red Devils starebbero pensando di sacrificarlo per prendere appunto Vlahovic. Il danese, come sappiamo, nei giorni scorsi era stato accostato anche al Napoli, sempre in un’ottica di scambio, per Osimhen. Ma a quanto pare dall’altra parte della Manica il Manchester ha deciso di cambiare obiettivo.

In un colpo solo, quindi, la Juventus, riuscirebbe non solo ad abbassare in maniera sensibile il monte ingaggi – Vlahovic è il più pagato della Serie A, per dire – ma anche avere immediatamente il sostituto del giocatore in rosa per Tudor o per il prossimo allenatore. Sì, perché se il croato riuscisse a prendersi la qualificazione alla prossima Champions, e disputare un ottimo Mondiale per Club, allora Giuntoli potrebbe anche cercare di trattenerlo. Vedremo.