Uragano Zirkzee sulla Roma: salta il primo pupillo

Il Milan accelera sul fronte Zirkzee ed è pronto a satenare un effetto domino immediato anche in ottica Roma

L’imminente arrivo nella capitale di Fali Ramadani ha riacceso i fari dei tifosi della Roma su Federico Chiesa. Non ritenuto una prima scelta dell’allenatore della Juventus in pectore, Thiago Motta, l’attaccante azzurro ha deciso di mettere in stand-by le trattative per il rinnovo e, complice un contratto in scadenza a giugno 2025, il suo eventuale approdo in giallorosso o in altre squadre italiane è tornato di prepotente attualità. Senza un prolungamento, infatti, la Juve non potrà chiedere più di 25-30 milioni bonus inclusi per l’ex Fiorentina.

Complice l’ottimo rapporto con Daniele De Rossi e la possibilità di diventare un titolare inamovibile, l’ala 26enne è intrigato dalla possibilità di un trasferimento nella Capitale, anche se resta lo scoglio dell’elevato ingaggio percepito a Torino.. Non a caso, la dirigenza giallorossa non perde di vista anche altri esterni d’attacco, come Matteo Politano. Un’altra necessità impellente di Florent Ghisolfi è il reperimento di un nuovo centravanti, che sia in grado di non far rimpiangere Romelu Lukaku.

Zirkzee rovina i piani di Ghisolfi: attenta Roma

Sono tanti i nomi accostati al nuovo direttore tecnico del club giallorosso. Uno degli ultimi è quello di Santiago Gimenez, mentre sono meno recenti alcuni profili che militano in Ligue 1. Partendo da Jonathan David, fino a giungere ad Arnaud Kalimuendo. Per quanto riguarda quest’ultimo, lo sprint del Milan per Joshua Zirkzee potrebbe complicare i piani dell’ex Nizza.

Il club rossonero è pronto ad attivare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente sul contratto dell’attaccante olandese e tra i nomi seguiti dal Bologna per la sostituzione dall’ex Bayern Monaco ci sarebbe anche quello della punta 22enne del Rennes. Valutato almeno 20 milioni di euro, l’ex PSG ha collezionato 15 gol e 5 assist in 41 presenze tra tutte le competizioni.