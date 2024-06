Colpo gobbo Inter, Roma al tappeto: chiusura dell’affare ‘in picchiata’

Colpo gobbo Inter. La società nerazzurra appare ‘insaziabile’. Beppe Marotta è infatti pronto ad annunciare un nuovo, grande colpo di mercato.

“Napule è mille culure” grazie ad Antonio Conte. Il decimo posto in classifica, con lo scudetto ancora cucito sul petto, la frenetica, e cervellotica, sequenza di tecnici che si sono avvicendati sulla panchina azzurra, l’esclusione da tutte le competizioni europee, gli attacchi frontali alla proprietà, nella persona di Aurelio De Laurentiis, tutto sembra svanito sotto il caldissimo sole partenopeo.

E’ bastato un annuncio. Ufficiale, atteso come non mai. Il Napoli riparte. Ed è pronto a lanciare la sfida in vista della prossima stagione. per Antonio Conte, però, non mancano le situazioni decisamente spinose cui dovrà tentare di porre immediato rimedio. La terrificante stagione del Napoli ha lasciato sulla pelle di alcuni giocatori ferite che difficilmente si potranno rimarginare.

Troppe le situazioni che hanno esasperato l’ambiente azzurro. La forte personalità di Antonio Conte può risultare determinante per ristabilire la necessaria serenità in un ambiente che si è trasformato, nel corso della stagione appena conclusasi, un’autentica polveriera.

La vicenda di Giovanni Di Lorenzo, capitano dello scudetto, rappresenta al meglio tale complessa situazione. Oggetto di una feroce contestazione da parte della tifoseria partenopea, ha deciso di lasciare Napoli, ed il Napoli.

Marotta ci prova

Giovanni Di Lorenzo è, al momento, impegnato con la nazionale azzurra di Luciano Spalletti in vista dell’esordio dell’Italia al Campionato Europeo di Germania 2024.

Le parole del procuratore del difensore del Napoli hanno dipinto un quadro della situazione attuale del suo assistito, all’interno della società partenopea, che non lascia spazio a ripensamenti. Se il Napoli ha deciso che con la giusta offerta Di Lorenzo può partire, allora è Di Lorenzo stesso a decidere di andarsene.

Per andare dove? Goldbet ha provato a darci qualche indicazione con le sue quote. Il responso stupisce. Infatti non vi è traccia della Juventus, per molti la prima scelta del difensore azzurro. C’è invece la Roma tra le possibili destinazioni di Giovanni Di Lorenzo entro il 01/09/2024. La società giallorossa è data a 4.50.

Peccato che l’immancabile Inter di Beppe Marotta sia quotata a 3.50 e quindi in pole position per acquisire le prestazioni del nazionale azzurro. Inter, Roma o il ritorno della Juventus. Il destino di Di Lorenzo sembra lontano da Napoli, almeno che Antonio Conte non compia una magia delle sue.