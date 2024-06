Colpo in attacco in Serie A: la Roma chiude i giochi

Colpo in attacco in Serie A, la Roma ha già chiuso i giochi: sentenza immediata da Trigoria. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le manovre e le attenzioni degli addetti ai lavori operanti in quel di Trigoria paiono destinate a toccare tutta una serie di aspetti e questioni, sia in entrata che in uscita. Se sul secondo fronte, come da tempo noto, si assisterà ad una massiccia epurazione volta ad allontanare chi non abbia palesato continuità durante le esperienze di prestito o chi, come Spinazzola o Rui Patricio, sia vicinissimo alla scadenza contrattuale, ancora più profonde potrebbero essere le modifiche derivanti dall’approdo di nuovi elementi.

Sempre nel pieno rispetto dei ben noti margini di manovra da parte dei Friedkin, Ghisolfi e colleghi cercheranno di cogliere le giuste opportunità per poter assecondare gli aneliti di De Rossi, che lo avrebbero fin qui visto maturare determinate richieste soprattutto nella regione offensiva di campo. Nomi e suggestioni come quello di Chiesa sicuramente vanno in tale direzione, in attesa di interventi che interesseranno sicuramente anche altri reparti.

Calciomercato Roma, virata Luvumbo: a Trigoria si cerca un’altra tipologia di giocatori

Restando su quello offensivo, non si può nascondere che il nome dell’esterno della Juventus sia stato fin qui uno di quelli in grado di catalizzare le maggiori attenzioni degli addetti ai lavori, parallelamente alle speranze di una piazza consapevole dell’importanza che assumerebbe un’operazione del genere.

La lista valutata per rinforzare l’attacco resta, comunque, non esigua, come ben ricordano anche accostamenti ad altri nomi come Nuamah del Lione o le novità dio giornata quali Beste e Paixao. Negli ultimi giorni, inoltre, si era parlato anche di interessamenti a Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari reduce da una felice stagione in terra isolana. Secondo Cagliari News 24, però, i giallorossi sarebbero attualmente orientati su profili più esperti.