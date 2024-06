Colpo low cost Roma: l’alternativa a Chiesa è in Francia

La Roma è tra le pretendenti di Federico Chiesa, ma Ghisolfi ha in mente anche l’alternativa al giocatore della Juve.

Il primissimo obiettivo dell’annata 2024/25, di fatto, per Daniele De Rossi è quello di far tornare la Roma a disputare una gara della massima competizione europea per club. Questa cosa, infatti, non accade dall’ottavo di finale del 2019 contro i portoghesi del Porto con Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa .

La Roma, dunque, è chiamata ad una campagna acquisti davvero importante per accedere di nuovo alla Champions League. Il club capitolino, di fatto, è tra i più attivi in questi primi giorni di calciomercato estivo. Florent Ghisolfi, infatti, è al centro di tante trattative riguardanti sia il mercato in entrata che quello in uscita.

Il nuovo direttore sportivo è al lavoro per regalare a Daniele De Rossi una squadra che nel prossimo campionato possa competere per la qualificazione alla Champions League. Proprio per questo motivo, Ghisolfi ha messo gli occhi su un giocatore che potrebbe dare una grossa mano all’allenatore della Roma.

Calciomercato, la Roma è sulle tracce di Ernest Nuamah del Lione: le ultime

Come riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il dirigente giallorosso è ovviamente molto attivo sul mercato francese. Il nome rimbalzato in queste ultime ore, dunque, è quello del ventenne Ernest Nuamah. Quest’ultimo, visti i suoi 7 gol e 3 assist di quest’anno, è uno dei perni del Lione.

Il costo del calciatore ghanese è di circa 18 milioni di euro, cifra considerata dalla Roma non troppo dispendiosa. Ernest Nuamah, quindi, potrebbe diventare il nuovo titolare delle corsie offensive della Roma di De Rossi, visto che può giocare sia a destra che, soprattutto, a sinistra. Il calciatore del Lione, di fatto, costerebbe di meno ad un altro obiettivo di mercato giallorosso, ovvero Federico Chiesa. Nelle prossime settimane, dunque vedremo chi prenderà Ghisolfi.