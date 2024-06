Addio Chiesa, Roma gelata: “Accordo con Juve e agente”

Addio Chiesa, c’è l’accordo che gela la Roma: la Juventus e l’agente hanno già deciso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La pluralità di questioni da affrontare in casa Roma impedisce certamente di ascrivere ad una sola situazione l’insieme di aspetti con i quali Ghisolfi e colleghi dovranno interfacciarsi nel prossimo futuro. La sempre più vicina estate e l’approdo di un calciomercato che si appresta ad iniziare ufficialmente permettono di intravedere tutti i margini per poter assistere ad una parentesi di grandi novità e cambiamenti, tra le fila giallorosse e non solo.

In quel di Trigoria, come noto, bisognerà lavorare al fine di consegnare nelle mani di De Rossi una squadra che ne rispetti volontà e visione di gioco, ovviando altresì ai limiti palesati dalla rosa nel corso delle ultime stagioni e di quella seconda parte di cammino con il nuovo allenatore, contraddistinta da un cambiamento di tendenza ma, al contempo, anche dalla denudazione dei soliti limiti negli undici e nell’organico complessivo.

Addio Chiesa, Roma gelata e dialoghi Ramadani-Juventus

Serviranno giocatori forti, come lasciato intendere dallo stesso De Rossi, alla ricerca di profili importanti quanto affamati. Non casualmente, dunque, la Roma è stata vista interessarsi anche a profili nobili e altisonanti come Federico Chiesa, che garantirebbe non poco aiuto ad un reparto offensivo che non poche difficoltà ha palesato sugli esterni.

Un giocatore come il numero 7 della Juventus coadiuverebbe non poco una regione di campo che ha potuto negli ultimi mesi vantare solamente le prestazioni di El-Shaarawy e Dybala. Arrivare al suo ingaggio, però, non è cosa semplice, anche alla luce dei tanti interessamenti, provenienti dall’estero ma anche dalla stessa Serie A. In scadenza nel 2025 e considerato tutt’altro che incedibile dalla Juventus, Chiesa potrebbe davvero essere arrivato al capolinea della sua avventura bianconera.

A fornire nuove informazioni sul suo conto è stato Fabrizio Romano: “C’è un giocatore molto importante che potrebbe lasciare la Juventus, si tratta di Federico Chiesa, in scadenza nel 2025. L’agente Ramadani sarà in Italia la prossima settimana per discutere del suo futuro. C’è l’interesse del Napoli ma anche dall’estero e per tale motivo la situazione Chiesa è una di quelle da monitorare nei prossimi giorni”.

“L’agente sta parlando con la Juventus, ma la sensazione è che la Juve possa lasciarlo partire quanto prima per poter completare i propri programmi di acquisto delle priorità, quali Koopmeiners o Calafiori. Chiesa potrebbe essere uno dei partenti e sa bene che che la Juve e Thiago Motta sono preparati alla sua cessione. L’agente sta valutando situazioni in Italia e all’estero, con il Napoli di Conte e anche altre situazioni“.