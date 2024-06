Calciomercato Roma, volto nuovo per De Rossi: il club ha deciso

Ci sono delle novità per il calciomercato della Roma, visto che bisogna registrare un volto nuovo per Daniele De Rossi.

Dopo aver chiuso questa stagione al sesto posto, la Roma si è messa al lavoro per cercare di allestire una squadra che possa tornare competitiva per la qualificazione in Champions League. In questi giorni, infatti, tanti calciatori importanti sono stati accostati proprio al team guidato da Daniele De Rossi.

Tra questi bisogna sicuramente inserire Federico Chiesa. La Roma, infatti, si sta muovendo concretamente per acquisire le prestazioni del calciatore offensivo che, visto il contratto in scadenza nel 2025, dovrebbe lasciare la Juventus. Nella prossima settimana, infatti, ci dovrebbe esserci anche un incontro tra l’agente del giocatore (ovvero Fali Ramadani) ed i dirigenti giallorossi.

Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sul possibile approdo di Federico Chiesa in giallorosso, per il calciomercato della Roma bisogna registrare un ‘rientro’.

Calciomercato Roma, il Cagliari non riscatterà Eldor Eldor Shomurodov: svelato il motivo

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Cagliari non dovrebbe riscattare Eldor Shomurodov. Quest’ultimo, anche per colpa di vari infortuni, non si è saputo imporre nella squadra di Claudio Ranieri, dove quest’anno ha segnato 3 gol e fornito 3 assist vincenti nelle sole 24 presenze collezionate.

La Roma, quindi, non incasserà i 9 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto di Eldor Shomurodov da parte del Cagliari di Giulini. L’uzbeco, dunque, tornerà nel team guidato da Daniele De Rossi. La società capitolina, però, cercherà sicuramente di piazzarlo in un’altra squadra. L’uzbeco, arrivato dal Genoa nel 2021 per ben 17 milioni di euro e mezzo, non hai mai convinto nelle 48 gare disputate con la maglia giallorossa. In queste partite, dove nella maggioranza di queste è partito dalla panchina, ha segnato solo 6 gol, senza mai convincere, anzi.