Annuncio choc, Conte e De Rossi ko: “Accordo con la Juve”

Nel pomeriggio di oggi c’è stato un annuncio choc sia per il Napoli di Antonio Conte che per la Roma di Daniele De Rossi.

Napoli e Roma, di fatto, sono tra le squadre del campionato di Serie A più attive in sede di calciomercato. Questi due club, infatti, hanno l’assoluto obbligo di cercare di tornare a qualificarsi per la Champions League.

Il club partenopeo, considerando l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore, è sicuramente più sotto la luce dei riflettori, ma anche in casa Roma ci sono stati dei grossi cambiamenti. Basti pensare alla nomina di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo del team capitolino.

Proprio per tutti questi motivi, al Napoli e la Roma sono stati accostati diversi calciatori. Uno di questi è sicuramente Mario Hermoso che, però, sembra essere più vicino al team partenopeo. Mentre, proprio in questi ultimi minuti, è arrivata una brutta notizia sia per Antonio Conte che per Daniele De Rossi.

Calciomercato, Michele Criscitiello: “Di Lorenzo ha ribadito a Conte di voler andare alla Juve”

Michele Criscitiello, direttore di ‘Sportitalia’, ha infatti scritto questo su X sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo: “Conte ha chiamato venerdì scorso Di Lorenzo: ‘Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti’, ma la risposta del capitano del Napoli, dopo aver ringraziato il tecnico pugliese, è stata molto netta: ‘Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società’”.

Di Lorenzo, quindi, ha ribadito a Conte di voler andare alla Juve e questa, ovviamente, è una brutta ‘batosta’ per il Napoli e per la Roma. Il team partenopeo, infatti, non vuole cedere il proprio capitano, mentre la squadra capitolina si era mossa anch’essa per cercare di acquisire le prestazioni del calciatore.

Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più su Giovanni Di Lorenzo che, nel frattempo, è impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti nell’Europeo che per gli azzurri inizierà sabato sera contro l’Albania.