Calciomercato Roma, firma a zero con la rivale

Per il calciomercato della Roma di Daniele De Rossi, di fatto, sono arrivate delle brutte notizie, visto che un giocatore ha firmato per un team rivale.

La Roma, di fatto, è tra le squadre più attive di questi primi giorni di calciomercato. Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo del team giallorosso, è infatti al centro di tante trattative di mercato. La più importante, almeno per il momento, è sicuramente quella che riguarda Federico Chiesa.

Quest’ultimo, infatti, sembra essere sempre più lontano dalla Juventus, visto che ha solo un anno di contratto. Nella settimana appena iniziata, di fatto, ci sarà anche un incontro tra Fali Ramadani, agente di Chiesa, ed i dirigenti della Roma. Il giocatore dell’Italia di Luciano Spalletti, di fatto, è il profilo su cui Daniele De Rossi ha puntato fortemente per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Oltre a Federico Chiesa, ovviamente, la Roma sta cercando altri profili da regalare al proprio tecnico. Il team capitolino, infatti, si deve rafforzare anche in altri reparti, come quello della difesa. Tuttavia, su questo fronte ci sono delle brutte notizie sia per Florent Ghisolfi che per De Rossi.

Calciomercato Roma, Mario Hermoso sta per firmare per il Napoli di Conte

Come scritto su X dal giornalista ‘Rudy Galetti‘, infatti, uno degli obiettivi di mercato della Roma sta per firmare con un’altra squadra del campionato di Serie A. Il calciatore in questione è Mario Hermoso, il quale sta avendo dei contatti molto intensi con il Napoli di Antonio Conte.

Le parti, di fatto, starebbe limando gli ultimi dettagli per trovare l’intesa definitiva. Mario Hermoso, visto che lascerà a luglio l’Atletico Madrid a parametro zero, era stato accostato a tante squadre, tra cui la Roma di Daniele De Rossi. Il Napoli, però, sembra aver trovato la chiave giusta per acquisire le prestazioni del calciatore spagnolo.