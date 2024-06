Frattesi alla Roma con lo sconto: ecco il prezzo ufficiale

Calciomercato Roma, dodici mesi dopo il nome di Davide Frattesi è tornato caldo in ottica giallorossa. Ecco la richiesta economica dell’Inter di Marotta, che lo ha prelevato dal Sassuolo la scorsa estate.

Davide Frattesi ha trovato la rete ieri sera, risolvendo l’amichevole tra Italia e Bosnia Erzegovina giocata ad Empoli. Il centrocampista dell’Inter ha trovato la sua quinta rete con la Nazionale maggiore nell’ultimo test prima di Euro 2024. ll classe ’99 spera di vivere un Europeo da protagonista in Germania, dove troverà come compagni di reparto i romanisti Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Per una parte del secondo tempo del Castellani è stato questo il centrocampo degli azzurri schierato dall’ex Roma Luciano Spalletti.

Un’estate fa il suo nome era caldissimo per un ritorno alla Roma dal Sassuolo. La trattativa, dell’allora responsabile Tiago Pinto, naufragò per le richieste economiche del club nero verde, con Carnevali che ha poi trovato l’intesa per il passaggio del dinamico centrocampista all’Inter di Inzaghi e Marotta. Nelle scorse settimane Daniele De Rossi aveva parlato del mancato ritorno a Trigoria del calciatore romano come un vero e proprio rimpianto giallorosso. I nerazzurri, dopo aver già versato 6 milioni nelle casse del Sassuolo, investirà altri 27 milioni per l’acquisto definitivo del classe ’99.

Calciomercato Roma, l’Inter alza il muro per Frattesi: richiesta da 45 milioni

Di questi 33 milioni circa 10 finiranno nelle casse della Roma, che al momento della cessione del centrocampista in Emilia conservò il 30% sulla futura rivendita. I giallorossi però sono tornati a ragionare sul profilo del calciatore ex Primavera, che risponde alla perfezione all’identikit del centrocampista cercato da De Rossi e Ghisolfi in estate.

Ma la richiesta economica dell’Inter rischia di chiudere definitivamente la porta al ritorno di fiamma della Roma a centrocampo. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’offerta che farebbe vacillare l’Inter di Marotta oscilla sui 45 milioni di euro per l’ex giallorosso. Considerato i 10 milioni che arriveranno dalla clausola inserita col Sassuolo, la Roma dovrebbe staccare un assegno da 35 milioni per riportare a Trigoria il centrocampista per cui Daniele De Rossi ha lasciato intendere di stravedere.