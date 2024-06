Svolta UFFICIALE per la Roma: ha firmato fino al 2027

In attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti in sede di calciomercato, in casa Roma c’è stato un rinnovo contrattuale molto importante.

Se la Roma di Daniele De Rossi ha sfiorato sia la finale di Europa League che la qualificazione in Champions League, la squadra femminile giallorossa è stata l’assoluta dominatrice della stagione calcistica italiana.

Le ragazze di mister Alessandro Spugna, infatti, hanno vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. L’obiettivo per la prossima stagione, quindi, della Roma femminile sarà quello di cercare di confermarsi in Italia e di superare la fase a gironi della Women’s Champions League. Per fare ciò, di fatto, c’è bisogno che come primo passo venga confermato il gruppo di quest’anno. Proprio su questo fronte, infatti, ci sono delle importanti novità.

Roma femminile, Valentina Giacinti ha rinnovato fino al 2027

Come annunciato dal profilo ufficiale di X della Roma femminile, Valentina Giacinti ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027.

L’attaccante è uno dei punti fermi della squadra di Alessandro Spugna, viste le 18 marcature segnate nella stagione appena terminata.