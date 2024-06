Valentin Carboni per Dybala: Marotta affossa la Roma

L’Inter potrebbe mettere in piedi una clamorosa trattativa di mercato che riguarda Paulo Dybala e un gioiello di proprietà dei nerazzurri: tifosi gelati

I nerazzurri hanno sempre stimato la Joya sin dai tempi della Juventus e prima dell’ingaggio da parte della Roma di Mourinho, l’argentino è stato ad un passo da Appiano Gentile. Ora tutto può tornare in discussione.

La Roma deve definire ancora i contorni del proprio mercato e di certezze in questo momento non ce ne sono poi molte. Alla fine i giallorossi stanno cercando di massimizzare i fondi a disposizione per allestire una rosa all’altezza delle richieste di De Rossi e per fare questo serve un’ottima gestione delle cessioni. Sono diversi i profili che potrebbero lasciare Trigoria e tra questi potrebbe esserci a sorpresa anche Paulo Dybala. L’argentino ha confessato ai suoi amici di voler rimanere nella Capitale almeno un altro anno, fino alla naturale scadenza del proprio contratto (giugno 2025) ma la mano sul fuoco non può mettercela nessuno, nemmeno lui.

La Roma ha già perso Lukaku, tornato al Chelsea e destinato al Napoli e davanti dovrà provare ad inserire almeno due calciatori: un bomber e un esterno prolifico. Al momento Ghisolfi non pensa ad una cessione di Dybala, ma non va mai dimenticato che sulla sua testa pende la mannaia della clausola.

L’Inter punta Dybala: la cessione di Valentin Carboni può sbloccare la trattativa

L’Inter di Marotta era già stata vicina a Paulo Dybala due anni fa, proprio prima che la Roma di Mourinho e Tiago Pinto decidesse di sferrare l’assalto decisivo. I nerazzurri dovevano prima vendere Correa e questo ha rallentato la trattativa, permettendo ai giallorossi di inserirsi. La Joya è stato un assoluto fattore nella Capitale in questi due campionati e di certo si è ripagato il costo dell’investimento (solo ingaggio visto che è arrivato da svincolato).

Adesso la squadra di Simone Inzaghi potrebbe tornare alla carica per il #21, almeno secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato, Tancredi Palmeri. I 12 milioni da mettere sul piatto per il pagamento della clausola potrebbero non essere un ostacolo insormontabile, così come i 5 milioni di euro di ingaggio. Per finanziare il colpo Marotta e Ausilio possono avvalersi del cartellino di Valentin Carboni, lo scorso campionato in prestito al Monza e autore di una buona seconda parte di stagione. Il giovane argentino è molto considerato sul mercato e un sacrificio sarebbe la chiave di volta. Tra l’altro in passato è stato anche accostato proprio alla Roma come rinforzo per la trequarti.