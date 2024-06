Dal Milan alla Roma: ecco il pupillo di Fonseca | ASRL

In attesa dell’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, la Roma sonda un pupillo dell’allenatore portoghese

Nonostante il clima d’incertezza che circonda la costruzione della nuova rosa, i tifosi della Roma non hanno certo abbandonato la propria squadra e in meno di una settimana hanno già sottoscritto 15mila abbonamenti. Un atto d’amore che, come sempre, viene fatto a prescindere da eventuali cessioni e acquisti e che Daniele De Rossi e lo staff dirigenziale sperano di ripagare con il tanto agognato ritorno in Champions League.

Per riuscirci, Florent Ghisolfi e il suo staff saranno chiamati a costruire una squadra più performante, sia con l’innesto di qualche titolare, sia con l’arrivo di seconde linee di maggiore affidabilità rispetto agli ultimi anni. Ormai da almeno quattro stagioni, infatti, i giallorossi hanno pagato dazio nella parte finale della stagione, arrivando fino in fondo nelle competizioni europee, senza poter contare tuttavia su ricambi all’altezza dei titolari per affrontare al meglio il doppio impegno.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per il pupillo di Fonseca

Ecco perché, oltre a nomi di elevato valore, sia tecnico che economico, come Federico Chiesa, Matias Soulé e Jonathan David, l’ex direttore sportivo del Nizza continua a monitorare anche profili meno dispendiosi a livello economico, non disdegnando potenziali incursioni per calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno. Rispetto al passato, tuttavia, si eviterà di scommettere su calciatori in cerca di rilancio dopo annate disastrose o dopo gravi infortuni.

Tra le occasioni a parametro zero, secondo quanto appreso da Asromalive.it sulle scrivanie di Trigoria nelle scorse settimane è finito anche il nome di Yusuf Yazici. In scadenza di contratto con il Lille, il 27enne turco piace molto anche a Paulo Fonseca, che spera di essere annunciato come allenatore del Milan nei prossimi giorni. Reduce da una stagione molto importante, impreziosita da 12 gol e 4 assist, l’ex Trabzonspor è in grado di giocare sia come trequartista, sia come mezzala offensiva e come ala destra. Sulle sue tracce, ci sono anche squadre tedesche, arabe, del Qatar e turche (Fenerbahçe e Galtasaray in particolare).