Icardi alla Roma: gli hanno già dato il 9

Icardi alla Roma. Clamorosa indiscrezione di Radiomercato. L’attaccante argentino, ex Inter, potrebbe ritornare in Italia e sbarcare nella capitale. Sponda giallorossa.

Roma in prima pagina. La società giallorossa sta iniziando a mettere a terra il suo piano di rafforzamento in vista della prossima stagione. Obiettivi ambiziosi che seguono, di pari passo, la volontà di crescita della squadra capitolina.

I nomi che circolano sono, come sempre, numerosi. Credibili o meno. Il mercato della Roma proverà a mettere mani, e a migliorare, tutti i reparti della rosa. L’attacco, al momento, sembra essere la priorità. I giallorossi si apprestano, infatti, a salutare Tammy Abraham. Così come Romelu Lukaku.

Il centravanti belga farà infatti ritorno a Londra, sponda Chelsea, in attesa di una nuova destinazione. Il Napoli del neo allenatore Antonio Conte segue, con molto interesse, l’evoluzione della vicenda del colosso belga. La Roma, dal canto suo, ha mollato la presa sul suo numero novanta.

Troppi i quasi quaranta milioni pretesi dal club inglese per il suo riscatto dopo il prestito oneroso della scorsa estate. Ora, però, Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi dovranno lavorare alacremente per portare nella capitale un altro grande centravanti che non faccia rimpiangere troppo il nazionale belga.

I prospetti interessanti, più o meno costosi, non mancano, ma uno sembra essere ritornato in auge dopo l’esilio turco: Mauro Icardi.

Icardi-Dybala, la Roma balla il tango

Mauro Icardi, classe 1993, può davvero diventare un possibile obiettivo della formazione giallorossa? Non sarà facile, ma non è impossibile.

Mauro Icardi potrebbe quindi passare presto dal giallorosso del Galatasaray al giallorosso capitolino. Il centravanti argentino nella capitale ritroverebbe Paulo Dybala, suo compagno nella nazionale argentina. Una coppia, quello formato da Mauro Icardi-Paulo Dybala che avrebbe potuto costituirsi diversi anni fa.

Alla Juventus.

Adesso i gemelli argentini potrebbero ammaliare la capitale. Ma quante possibilità vi sono che questa coppia si costituisca sotto il Cupolone? Alla non facile domanda ha provato a rispondere il sito di scommesse sisal.it. Dalle quote, infatti, si possono ‘leggere’ tante cose.

Icardi alla Roma è quotato a 9. Una quota ancora un po’ alta che però lascia aperta una porta, ed un’opportunità, che potrebbero rivelarsi importantissime per la società giallorossa. Non ci resta che attendere novità in tal senso. La Roma è partita all’attacco. Nel vero senso della parola.