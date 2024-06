L’annuncio UFFICIALE spaventa la Roma: cessione bloccata

Calciomercato Roma, nel corso del suo ultimo intervento ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti il futuro di un giallorosso. Così cambia tutto

Ufficializzato il colpo Angelino nei giorni scorsi, la Roma si prepara a vivere una settimana importante sotto tanti punti di vista. Sul fronte entrate – con la situazione Chiesa ancora in divenire – ma anche in uscita. Due filoni strettamente incrociati che potrebbero sortire effetti importanti già a stretto giro di posta.

Il discorso riguardante le corsie esterne rappresenterà un banco di prova importante per le mosse della Roma. E non potrebbe essere altrimenti, visto che non sono pochi i calciatori che i giallorossi non considerano incedibili. Protagonista di una stagione in chiaroscuro, ad esempio, Zeki Celik è uno degli esterni che si appresta a fare le valigie. Il difensore turco, sondato in tempi e in modi diversi dal Galatasaray anche nei mesi scorsi, è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai giallorossi di Istanbul. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, infatti, il ventisettenne esterno destro della Roma, convocato da Montella per i prossimi europei, sarebbe rientrato nella lista dei desideri del Galatasaray.

Calciomercato Roma, il Galatasaray smentisce l’interesse per Celik: “Nessun incontro”

Il club turco è infatti alla ricerca di un innesto con il quale rivitalizzare la propria fascia destra. Non è un caso che, dopo aver venduto Sacha Boey al Bayern Monaco, il Galatasaray abbia provato già nel mercato di gennaio ad intavolare l’operazione Celik.

A distanza di mesi, il club turco si sarebbe fatto vivo con l’entourage del calciatore. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Tivibu Spor, il direttore tecnico del Galatasaray – Okay Buruk – ha voluto smentire le ultime indiscrezioni riguardanti un ritorno di fiamma del club turco per Celik. Ecco quanto evidenziato: “Eravamo interessati a Celik a gennaio. Nei mesi scorsi ci disse che avrebbe voluto continuare la sua avventura alla Roma. Non abbiamo avuto incontri per lui nel corso di questa campagna trasferimenti”. Solo una smentita di rito? Ai posteri l’ardua sentenza.