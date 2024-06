Tiro mancino a Inter e Juve: inserimento Roma | ASRL

Non solo Francia e campionati esteri nei radar di Florent Ghisolfi: ecco il nuovo scenario in Serie A per la Roma

Per rinforzare la Roma in vista della prossima stagione su indicazioni di Daniele De Rossi, il nuovo direttore tecnico giallorosso sta studiando anche diversi profili che militano in Serie A.

Ormai da settimane si parla di Raoul Bellanova, Giovanni di Lorenzo, Matteo Politano e Federico Chiesa, ma anche per quanto riguarda il centrocampo ci sono alcuni elementi che militano nel nostro campionato. L’ultimo nome uscito è quello di Tomas Suslov, ma della categoria degli obiettivi realizzabili solo dopo qualche cessione, rientra anche un nome che ormai da diverse sessioni di calcio mercato riempie le pagine di quotidiani e testate online.

Calciomercato Roma, Ghisolfi vigile su Samardzic

Stiamo parlando di Lazar Samardzic. Vicinissimo all’Inter la scorsa estate, il centrocampista serbo più recentemente è finito nel mirino di Juventus e Napoli, ma al momento non rappresenta una priorità assoluta, soprattutto per i bianconeri che stanno provando a chiudere la maxi operazione Douglas Luiz con l’Aston Villa.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Asromalive.it, la dirigenza capitolina ha deciso di monitorare a distanza la situazione del 22enne mancino che, dal canto suo, non escluderebbe affatto l’ipotesi di trasferirsi a Roma. Autore di sei gol e due assist in stagione, l’ex Hertha Berlino potrebbe partire per 20-25 milioni, una cifra inferiore rispetto allo scorso anno. Allo stato attuale dell’arte, non è stato attivato alcun colloquio ufficiale con l’entourage del giocatore e con l’Udinese, ma la certezza è rappresentata dalla stima di De Rossi e della dirigenza nei confronti del calciatore, condivisa con le big italiane e con diverse squadre inglesi.