Triennale con opzione: la no stop mette fuori gioco la Roma

Calciomercato Roma, non si segnalano rallentamenti nella trattativa: per i giallorossi è sempre più difficile rientrare in corsa

Tra le tante occasioni di mercato che stanno calamitando l’attenzione mediatica in queste ore, la situazione legata ai calciatori che non hanno rinnovato i rispettivi contratti in scadenza tra pochi giorni rappresenta un tema prioritario.

Ne sa qualcosa la Roma, a cui non a caso sono stati accostati diversi profili low cost in grado di incrementare il ventaglio di alternative a disposizione di Daniele De Rossi. Sebbene stia continuando a restare vigile per monitorare il da farsi, l’area tecnica giallorossa fino a questo momento non ha affondato il colpo in entrata, preferendo tastare il terreno. Scenario che ad esempio spiega molto bene quanto successo sul fronte Hermoso. Dopo non aver rinnovato il suo contratto con l’Atletico Madrid in scadenza tra poche settimane, il difensore è pronto a cambiare aria. Accostato a diversi club in Arabia e in Mls, il futuro dell’esperto centrale spagnolo potrebbe essere in Serie A.

Calciomercato Roma, Hermoso al Napoli: “Si cerca l’intesa, c’è fiducia”

Ufficializzato l’arrivo sulla panchina azzurra, il Napoli ha alzato immediatamente il pressing per Hermoso con il cui entourage è costantemente in contatto. Dopo i primi sondaggi esplorativi, le parti stanno ragionando sulla possibilità di trovare la quadra definitiva sulla base di un contratto triennale con opzione per un’altra stagione.

Come evidenziato da Orazio Accomando di DAZN, sebbene non sia stata ancora trovata la fumata bianca definitiva, non si registrano frenate nell’affare che vede protagonisti Hermoso e il Napoli. La volontà di Conte di puntare forte sul difensore spagnolo sta facendo la differenza e trapela fiducia sulla chiusura positiva della trattativa. Ricordiamo che quello di Hermoso non è comunque l’unico profilo monitorato dal Napoli che vuole imprimere la svolta decisiva anche all’affare Buongiorno per regalare un doppio colpo importante per la difesa.