Dalla Juve alla Roma, UFFFICIALE: il sogno tramonta

Dalla Juve alla Roma, 40 milioni per il colpo alla Chiesa: lo hanno subito bloccato. Ecco l’annuncio UFFICIALE.

La pluralità di questioni in grado di infiammare la corrente parentesi di calciomercato sta permettendo di circoscrivere ad un determinato corpo di interessi le vicende principali di questa prima parte di campagna acquisti. Fino a questo momento, oltre ai temi più caldi che hanno genericamente riguardato gli allenatori e quel valzer di panchine quasi prossimo alla sua conclusione, la Serie A ha iniziato già a palesare i giusti presupposti per divenire protagonista di un’estate non poco ricca di eventi.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, in questo momento orientata soprattutto sulla calibrazione delle uscite e sui discorsi riguardanti il termine di alcuni prestiti o contratti, come ben ricordano vicende relative a nomi quali Renato Sanches, Spinazzola o Rui Patricio. Tutto ciò, ad ogni modo, non ha visto scemare la veemenza di attenzioni nei confronti di situazioni relative ad operazioni di grossa portata, con Federico Chiesa al centro di un insieme di vicende che parrebbero poterlo rendere uno dei protagonisti dei prossimi mesi.

Zhegrova, ali già tarpate: il Presidente ha detto basta

Il numero 7 della Juventus non sarebbe destinato alla centralità nel nuovo progetto di Thiago Motta e avrebbe palesato, tramite il suo agente, dei margini di apertura anche nei confronti di scenari come quello giallorosso. Incastri e nobiltà del nome coinvolto hanno, però, sin dal principio reso questa pista complicata e tutt’altro che certa, come ben ricorda il numero di alternative fin qui valutate da Ghisolfi e colleghi.

Tanti, infatti, i nomi messi nel mirino per cercare di aumentare la qualità e la produttività offensiva di De Rossi: tra questi, anche l’esterno del Lilla, Edon Zhegrova, kosovaro classe 1999 reduce da una grande stagione in Ligue 1, che lo ha portato a divenire uno dei profili maggiormente attenzionati, anche nel nostro campionato. Accostato anche alla stessa Juventus, nelle precedenti settimane aveva palesemente ammiccato di fronte a scenari di separazione dal club francese, alla ricerca di un grande club.

A riportare sulla terra il giocatore, nel pieno rispetto del gioco delle parti, è stato in queste ore il Presidente del LOSC, che in conferenza stampa ha chiaramente sentenziato su tale situazione: “Ha dimostrato di essere un giocatore di talento e ha disputato una stagione interessante, ma per andare in un grande club serve continuità. Non dobbiamo dimenticare la grandezza del Lilla, siamo stati campioni. Perché dovrebbe lasciare il Lilla? Dove dovrebbe andare? A fare che?“.