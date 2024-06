Friedkin senza limiti: subito 350 milioni

I Friedkin sono pronti a investire nell’Everton: per il club inglese sarebbero già arrivate tre offerte. Servono tanti soldi per i blu di Liverpool. Ecco la situazione

La Roma prima, lo stadio poi. E anche l’Everton adesso. Sì, perché come uscito fuori nel corso delle scorse settimane, i proprietari americani del club giallorosso avrebbero messo nel mirino appunto la società di Liverpool, che non naviga evidentemente in buone acque.

Quest’anno i Blu del Merseyseide si sono beccati una penalizzazione per dei problemi finanziari, e adesso la proprietà del club starebbe pensando di vendere. Anzi, sta pensando di vendere, tant’è che appunto si è parlato di quello che potrebbe essere l’interesse dei Friedkin. Il New York Times, ad esempio, parla di tre offerte presentate a Moshiri che detiene il 94% del club. Ma non si sa se in mezzo ci sia quella dei Friedkin. Potrebbe essere, ovviamente.

Per prendere l’Everton servono 350 milioni

Ma quanto dovrebbe versare i Friedkin per riuscire nel colpo grosso, cioè quello di prendersi un altro club? Secondo quanto riportato dal portale inglese FootballInsider, che è molto attento alle dinamiche dell’Everton, servono almeno 350milioni di sterline, qualcosa come 400milioni di euro. Nello scorso mese di settembre, inoltre, si era trovato un accordo con 777 Partners per una cifra vicina ai 500milioni. Ma poi i soldi non sono arrivati ed è saltato tutto all’ultimo momento.

Insomma, i Friedkin comunque fanno sul serio e hanno deciso di investire nel calcio europeo. Appena uscita la notizia qualche tifoso della Roma ha iniziato a preoccuparsi, pensando quasi ad un disimpegno dei texani. Ma così non sarà, è evidente, soprattutto se alla fine dovesse andare in porto anche il progetto principale, quello dello stadio, vero pallino di una società che vuole crescere sotto tutti gli aspetti e che sa perfettamente che le infrastrutture di proprietà sono fondamentali in tutto questo.