La Roma chiude i giochi: 25 milioni sbloccano Conte

Calciomercato Roma, non sono pochi gli obiettivi individuati da Ghisolfi per puntellare l’organico. L’ultima svolta è arrivata

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Angelino, la Roma sta scandagliando diverse situazioni per riuscire a centrare in tempi relativamente brevi gli obiettivi da tempo individuati in sinergia con Daniele De Rossi.

La questione riguardante l’acquisto di esterni di gamba rappresenta, come si è visto, un tema prioritario in quel di Trigoria. Da qui le voci sempre più insistenti per Federico Chiesa, per il quale si è materializzato un incontro nelle scorse ore tra l’area tecnica giallorossa e l’entourage del calciatore. Nonostante i segnali di apertura all’ipotesi Roma fatti recapitare da Chiesa e da Ramadani, però, una vera e propria trattativa con la Juventus non è ancora partita. Contestualmente i giallorossi si stanno muovendo con convinzione anche sulla corsia destra. La stagione in chiaroscuro dei vari Karsdorp e Celik impone scelte oculate. Ecco perché ormai da settimane sono stati accostati ai giallorossi diversi profili per rimpolpare la corsia.

Calciomercato, no della Roma a Bellanova: la situazione

Uno dei nomi emerso nelle ultime ore era quello di Bellanova del Torino. Autore di una stagione importante che ne ha fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione, il Nazionale italiano è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Sotto questo punto di vista, la Roma non è mai andata oltre a timidi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Come evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, però, salvo clamorosi colpi di scena i capitolini non affonderanno il colpo. La Roma, infatti, giudica troppo alta la valutazione di 25 milioni di euro che il Torino fa del suo gioiello. Ragion per cui, in caso di cessione di Di Lorenzo (altro profilo accostato alla Roma, ma per il quale è forte il pressing della Juve), il Napoli avrebbe sostanzialmente campo libero, considerando almeno la concorrenza. In orbita Roma, sempre per la corsia destra resiste invece la candidatura di Fresneda.