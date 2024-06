L’addio bianconero è scontato: via libera Roma

Per la Roma di Florent Ghisolfi e di Daniele De Rossi potrebbero essere arrivate delle ottime notizie in sede di calciomercato.

La Roma guidata da Daniele De Rossi avrà come primo obiettivo della stagione 2024/25 sicuramente quello di tornare a qualificarsi per la Champions League. La squadra giallorossa, infatti, non disputa una partita della massima competizione europea dal lontano 2019, ovvero quanto gli uomini di Eusebio Di Francesco furono eliminati agli ottavi di finale dai portoghesi del Porto.

Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi si è messo subito al lavoro per regalare allo stesso Daniele De Rossi dei giocatori importanti. Il nuovo direttore sportivo capitolino, dunque, è tra i dirigenti che si stanno muovendo per due giocatori della Nazionale di Luciano Spaleltti, ovvero Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa.

Arrivare a questi due calciatori è difficile, vista la folta concorrenza da battere, ma rappresenterebbero due colpi che rinforzerebbero tantissimo il gruppo di Daniele De Rossi. Nel frattempo, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle trattative per portare Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa in giallorosso, ci potrebbero essere delle altre novità per il calciomercato di questa sessione di mercato estiva da parte della Roma.

Calciomercato, l’Atalanta non riscatterà Emil Holm dallo Spezia

Come scritto su X da Alessio Lento, giornalista del portale italiano ‘calciomercato.it’, infatti, i dirigenti dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini hanno preso la decisione definitiva di non esercitare il diritto di riscatto per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Emil Holm.

L’esterno destro, dunque, farà ritorno allo Spezia, ma solo in attesa di cambiare di nuovo squadra. Un giocatore come Emil Holm, di fatto, non può giocare nel campionato di Serie B. Il calciatore svedere, quindi, potrebbe rappresentare una grossa per la stessa Roma, anche perché già in passato è stata accostata all’ex Goteborg.

Dopo le 31 presenze collezionate con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la conseguente vittoria dell’Europa League, quindi, per Emil Holm si prospetta una nuova avventura.