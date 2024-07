Lascia la Juventus per accasarsi all’Inter: tradimento a cifra tonda

Lascia la Juventus per accasarsi all’Inter. Le vicende di mercato, in casa bianconera, sono sempre più le più attenzionate. Non solo Chiesa.

L’attendono tutti al varco. E’ la Juventus la società che ha, in questo momento, ed è facile pronosticare per l’intera estate, i fari puntati addosso. E’ questa, infatti, la prima, vera stagione in cui il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, potrà mettere sul tavolo la sua idea di Juventus.

Come John Elkann ha consegnato le chiavi della Juventus in mano all’ex ds del Napoli, così Cristiano Giuntoli ha scelto colui che la nuova Juventus dovrà rifondare, attraverso il gioco e, soprattutto, i risultati. Thiago Motta è ‘l’artefice’ che dovrà plasmare la Juventus vincente del futuro.

Detto così sembra facile, ma è esattamente il contrario, poiché le difficoltà, oggettive, non mancano di certo in casa Juve. Un bilancio da tenere costantemente sotto osservazione e che non può più subire ‘smottamenti’ di alcun genere. Questo inficia non poco sulle scelte da fare.

Occorre seguire una via forzata che porta alla riduzione degli ammortamenti e del monte-ingaggi. I rinnovi contrattuali, e relativi stipendi, di alcuni profili top della rosa bianconera rappresentano la priorità assoluta in questo momento. Si deve necessariamente partire dal rinnovo di Adrien Rabiot.

Beppe Marotta lo porta all’Inter

Il centrocampista francese ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. La Juventus ha già fatto pervenire a Madame Veronique, madre di Adrien nonché curatrice dei suoi interessi, un rinnovo pluriennale a cifre decisamente importanti. Non inferiori al suo attuale ingaggio che è di 7 milioni di euro annui.

Al momento non vi è stata risposta e questo inquieta non poco la società bianconera. La Juventus attende una risposta definitiva prima dell’inizio del campionato europeo in Germania. Questione di giorni. Eppure, più passa il tempo, più Adrien Rabiot sembra allontanarsi dalla Juventus. Solo una sensazione?

Non per l’Agenzia di scommesse Goldbet, solitamente una vedetta attendibile su ciò che potrebbe verificarsi in ambito di calciomercato, e non soltanto. La quotazione di Rabiot all’Inter non renderà tranquilli i tifosi della Juventus. Il possibile passaggio del centrocampista francese all’Inter è infatti quotato a 3.00.

Beppe Marotta pregusta un altro capolavoro a zero. Un altro incubo in arrivo per la Juventus e per i suoi tifosi.