Oaktree blocca Ausilio: via libera Roma senza rinnovo

Oaktree blocca Ausilio, in questo modo la Roma potrebbe avere via libera per un elemento che è finito, come vi abbiamo raccontato, anche nel mirino dei giallorossi. Ecco la nuova situazione

Da molti è ritenuto un prospetto molto interessante non solo per l’immediato ma anche per il futuro. Un elemento che potrebbe anche arrivare in Italia nei prossimi mesi e che potrebbe anche garantire, guardando al futuro, una buona plusvalenza.

Il suo contratto è in scadenza alla fine di quest’anno solare. E se siete un poco attenti sapete che in questo caso parliamo di un giocatore che lavora dall’altra parte del Mondo. In questo caso in Argentina, visto che indossa la casacca del Boca Juniors. Il profilo è quello di Nicolas Valentini, difensore centrale, che in questo momento non sta trovando spazio perché ha deciso di non rinnovare quel contratto in scadenza nel prossimo mese di dicembre. Su di lui da tempo sono segnalate, così come viene riportato da calciomercato.it, sia Inter che Lazio ma non solo. In tempi non sospetti anche noi di Asromalive.it vi abbiamo parlato di un interesse giallorosso.

Calciomercato Roma, la situazione Valentini

Tenendo presente che anche la Fiorentina di Raffaele Palladino ci potrebbe pensare proprio in questa sessione di mercato, secondo il sito specializzato nelle operazioni di mercato, in questo momento, non si registrano dei passi concreti dei tre club italiani che potrebbero fare concorrenza alla Roma per il cartellino del giocatore. Solamente una richiesta di informazioni preliminari per capire la fattibilità dell’operazione e niente più.

Rimane quindi uno spiraglio anche abbastanza importante per la Roma, che potrebbe anche tentare un assalto nel corso delle prossime settimane (difficile) o cercare comunque di capire se c’è la possibilità di prendere Valentini a parametro zero.