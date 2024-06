Calciomercato Roma, 45 milioni alla Juventus e affare saltato. Da quelle parti hanno deciso di fare davvero sul serio e sono cifre impossibili per i club italiani. La situazione

La qualificazione inaspettata alla prossima Champions League apre a degli scenari sicuramente importanti. Servono, evidentemente, innesti. E da quelle parti guardano in Italia per rinforzare la squadra da consegnare a Unai Emery la prossima stagione.

Sì, perché l’Aston Villa, a quanto pare, ha tutta l’intenzione di venire in Italia e presentare un’offerta importante sotto l’aspetto economico per Matias Soulé: l’ex Frosinone che tornerà alla Juventus per la fine del prestito è un elemento che piace agli inglesi – così come vi abbiamo raccontato ieri – e che come sappiamo è stato anche accostato alla Roma nel corso di questo periodo. Amico di Dybala e di Paredes, anche lui si è espresso in maniera assai aperta nei confronti dei suoi connazionali. Ma servono tantissimi soldi per convincere la Juve a cederlo, così come riportato oggi da CaughtOffside.

Calciomercato Roma, 45milioni per Soulè

Undici gol e tre assist nella stagione che da poco si è conclusa, Soulè a quanto pare è entrato nel mirino dell’Aston Villa che secondo le fonti inglesi sarebbe pronto a mettere sul piatto la bellezza di 30milioni di euro per il cartellino. Una cifra che per la Juventus al momento è bassa, visto che Giuntoli almeno quelle che sono le indiscrezioni vorrebbe tra i 40 e i 45milioni di euro.

C’è una novità però: l’Aston Villa in questo periodo avrebbe già intavolato dei contatti con la Juventus per capire la reale fattibilità dell’operazione e per capire se ci sono margini di manovra, cosa che al momento non viene segnalata per la Roma che comunque rimane alla finestra in attesa di capire se ci potranno essere sviluppi nel futuro immediato.