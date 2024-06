Chiesa ha le idee chiare sul futuro: “So già cosa voglio”

Giungono direttamente da parte di Federico Chiesa parole relative al suo chiacchieratissimo avvenire.

Quella tra la Roma e Federico Chiesa ha tutte le caratteristiche di quelle telenovele che tanto appassionano i tifosi del bel paese, interessati a scoprire se uno dei talenti azzurri più luccicanti degli ultimi anni sia pronto ad unirsi all’ambizioso progetto di Ghisolfi e De Rossi.

Fino a poche settimane fa per i sostenitori capitili pareva pura utopia immaginare Federico Chiesa con la maglia giallorossa, ma le recenti voci relative ad un Thiago Motta scarsamente interessato alle caratteristiche tecnico-tattiche del numero 7 bianconero hanno iniziato ad accrescere la speranza nei cuori giallrossi, soprattutto considerando che il figlio d’arte ex Fiorentina avrebbe più volte dichiarato di voler rimanere nel bel paese, a meno di offerte irrinunciabili.

Per De Rossi si tratterebbe di una prima scelta che, come manifestato dallo stesso DDR in conferenza stampa, coincide con particolare precisione a ciò che egli desidera per la Roma della prossima stagione. Nel corso dell’annata appena conclusasi, infatti, per il comandante di Ostia l’assenza di un esterno offensivo in grado di garantire profondità alla manovra ha pesato non poco, non a caso l’ex numero 16 giallorosso si sarebbe persino preso la briga di contattare Chicco Chiesa telefonicamente. Ora giungono direttamente dalla bocca del calciatore succulenti sviluppi in merito ad una delle operazioni più chiacchierate dello stivale.

Chiesa non ha dubbi: “Voglio tornare al top”

Nel corso del ritiro azzurro in territorio tedesco, Federico Chiesa ha affermato ai microfoni di uefa.com: “Dopo Euro 2020 volevo provare a entrare tra i top del calcio ma sfortunatamente mi sono rotto il crociato e ho avuto un lungo percorso di riabilitazione. Il mio obiettivo è sempre quello di tornare tra i top. Ho 26 anni, il tempo c’è e vorrei dimostrare già in questo Europeo di che pasta sono fatto”. Insomma… Il talento ligure non ha particolari dubbi sulle proprie aspirazioni, che per ora si concretizzano in particolare con la volontà di recuperare definitamente il livello raggiunto prima dell’infortunio.

Difatti, nel corso degli ultimi Europei Chiesa era stato senza dubbio alcuno tra i talenti più prorompenti all’interno del torneo, grazie a giocate e marcature semplicemente impressionanti. Secondo le ultime indiscrezioni pare che, per evitare distrazioni durante il percorso degli azzurri, l’annuncio sul futuro del classe ’97 avverrà una volta concluso l’Europeo dell’Italia.

Il contratto in scadenza a giugno 2025 e una stagione caratterizzata da più di acciacco fisico potrebbero comporre per la Roma l’ultima occasione per portare nella capitale un calciatore dal potenziale semplicemente indefinito.