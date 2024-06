Colpo rossonero in attacco: Roma tramortita dall’ex

Colpo rossonero in attacco. Il mercato della Roma è già in movimento. Entrate e uscite sono programmate. Arrivano, però, le prime difficoltà.

Il mercato ha già cominciato a lanciere i suoi primi acuti. I tecnici ed il walzer delle panchine annesso, hanno caratterizzato questi primi giorni di un’estate che si preannuncia ‘bollente’ dal punto di vista delle operazioni.

La caccia all’Inter è già partita ed anche la Roma di Daniele De Rossi si è iscritta alla gara. L’idea di Roma che ha in mente il tecnico giallorosso prevede numerosi cambiamenti che andranno, necessariamente, a toccare tutti i reparti.

Le ultime notizie provenienti dal mercato e che parlano di un interesse dell’Inter di Beppe Marotta per Paulo Dybala non lascia tranquilla la società giallorossa. Il campione argentino può essere acquisito dall’Inter per una cifra relativamente bassa, 12 milioni di euro, e l’amministratore delegato nerazzurro, che già lo aveva portato alla Juventus, farebbe carte false per regalarlo a Simone Inzaghi.

La possibile partenza di Dybala verrebbe ad aggiungersi al sicuro addio di Romelu Lukaku e questo imporrebbe alla società giallorosa un massiccio intervento riguardante il fronte offensivo. pertanto non più soltanto uno, bensì due nuovi prospetti per l’attacco della Roma in vista della prossima stagione.

Un nome è già sfumato

Valutazioni ed infine la scelta. Per l’attacco della Roma Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sembrano aver puntato un obiettivo preciso. La conferma ci arriva direttamente da Orazio Accomando e da un post pubblicato su X:

“Oltre ai sondaggi di Napoli e soprattutto Roma per Omorodion c’è anche l’interesse del Rennes“. Samuel Omorodion, classe 2004, è l’attaccante spagnolo, di origini nigeriane, dell’Alavés in prestito dall’Atletico Madrid.

Napoli e Roma lo hanno messo sotto osservazione poiché potrebbe rientrare nei loro futuri progetti tecnici.

Le due formazioni hanno infatti una medesima priorità: sostituire il loro centravanti. Gli addii di Osimhen e Lukaku sono certi e pertanto occorre trovare un profilo idoneo per la loro sostituzione. I piani delle formazioni guidate da Antonio Conte e Daniele De Rossi potrebbero, però, subire un inaspettato stop.

I rossoneri del Rennes si sono catapultati sul giovanissimo talento spagnolo e, al momento, sembrano in vantaggio rispetto alle due società italiane. Si attendono novità.