Rinforzo Champions per la Roma: il ribaltone è UFFICIALE

In queste ore c’è stato un ribaltone ufficiale che potrebbe cambiare le sorti di una trattativa della Roma di De Rossi.

L’obiettivo principale della Roma di Daniele De Rossi per la prossima stagione sarà sicuramente quello di qualificarsi per la Champions League. I giallorossi, infatti, mancano da troppo nella massima competizione europea, ovvero dall’edizione del 2019 con gli uomini di Di Francesco che furono eliminati agli ottavi di finale dal Porto.

Lo stesso Daniele De Rossi ha più volte ribadito della necessità di cambiare qualcosa, visto che, al netto dei grandissimi risultati ottenuti in questi ultimi anni nelle competizioni europee, negli ultimi quattro campionati la Roma ha fatto un settimo e ben tre sesti posti.

Proprio per questo motivo, la squadra di Daniele De Rossi è accostata a parecchi profili importanti in questi primi giorni di questa sessione estiva di calciomercato. Per uno di questi potrebbe essere arrivata una svolta importante, visto che in questi minuti c’è stato un ribaltone ufficiale che potrebbe cambiare l’esito della trattativa.

Calciomercato Roma, Terzic lascia il Borussia Dortmund: Hummels potrebbe restare nel team giallorosso

Il Borussia Dortmund, infatti, ha appena comunicato che cambierà allenatore. Terzic, il tecnico che ha portato il club tedesco a sfiorare sia la vittoria della Bundesliga che la Champions League, ha infatti deciso di dimettersi: “E’ davvero doloroso lasciare questa squadra, ma sento che la nuova era del club dovrebbe cominciare con una nuova guida tecnica”.

Questa scelta di Terzic, quindi, potrebbe portare delle conseguenze anche al calciomercato della Roma. Mats Hummels, accostato al club giallorosso nei giorni scorsi, aveva ribadito che avrebbe lasciato il Borussia Dortmund se il tecnico fosse rimasto alla guida dei gialloneri, mentre adesso potrebbe rinnovare il suo contratto e, quindi, restare uno dei punti fermi del team vicecampione d’Europa.