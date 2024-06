Accordo choc: 50 milioni e via libera Abraham

Il futuro di Tammy Abraham è al centro delle strategia di mercato della Roma: ora grazie ad un investimento di 50 milioni l’inglese può liberarsi

De Rossi e Ghisolfi hanno bisogno di ridisegnare completamente l’attacco giallorosso e servono i soldi dell’ex Chelsea per mettere a segno un paio di colpi nel reparto offensivo. A dare una mano può essere un club di Premier League.

Gli incastri di mercato sono fondamentali per arrivare a dama. Lo sa bene Ghisolfi, come ogni ds che si rispetti e proprio per questo sta aspettando che si sistemino alcune cose per dar via ad un valzer di centravanti che vedrà anche la Roma in prima linea. Non è un mistero come a Trigoria si sia concordato di ridisegnare tutta la prima linea dei giallorossi, dopo l’addio di Lukaku e il mancato riscatto di Azmoun. Al momento De Rossi avrebbe a disposizione solo Tammy Abraham, che non rispecchia proprio a pieno i canoni del #9 voluto dal tecnico di Ostia.

La volontà è quella di cedere l’ex Chelsea per monetizzare e avere il budget necessario per andare a prendere un altro giocatore di assoluto livello. Proprio i Blues possono dare una mano non indifferente a Ghisolfi, visto che una loro mossa di mercato può liberare Tammy in direzione Premier League. Il club di Enzo Maresca sta per mettere le mani di John Duran e questo fa tutta la differenza del mondo.

Abraham vicino al ritorno in Premier League: l’Aston Villa vende Duran e torna all’assalto

John Duran è una delle rivelazioni dell’ultima Premier League. Attaccante centrale colombiano, dotato di un fisico clamoroso, ad appena 20 anni ha disputato 37 partite mettendo a segno 8 gol con la maglia dell’Aston Villa. Nonostante la qualificazione alla prossima Champions League, il club di Birmingham ha deciso di procedere con alcune cessioni per mettere a posto il bilancio e dopo Douglas Luiz (ad un passo dalla Juve), Monchi è pronto a salutare anche Duran.

Sul piatto il Chelsea metterà una cifra vicina ai 50 milioni di euro, battendo così la concorrenza del Bologna, che aveva pensato al classe 2003 per sostituire il partente Zirkzee. A questo punto Tammy Abraham può tornare all’Aston Villa. Si perché con la maglia dei “Villans” ha giocato nella stagione 2018/2019, in Championship, mettendo a segno 25 gol in 37 partite. Rendimento straordinario e grande ricordo lasciato a Birmingham. Su di lui c’è anche il Tottenham ma al momento la pista più calda resta quella di Emery.