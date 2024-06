Calciomercato Roma, secondo regalo per De Rossi

La Roma sta per regalare un altro tassello importante a De Rossi per costruire nel modo adeguato la rosa del prossimo anno: è una richiesta dell’allenatore

Mettere a punto la rosa giallorossa non sarà semplicissimo, specie considerando i tanti paletti economici da rispettare. Molti saluteranno Trigoria ma c’è anche qualcuno che può fare al caso di DDR e verrà riscattato.

Per quanto riguarda il potenziamento della rosa delle Roma ci sono alcuni reparti che di sicuro necessitano più di altri. Ghisolfi e De Rossi si sono intrattenuti per tre ore presso gli uffici del centro tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria nella giornata di ieri, con la presenza di Dan e Ryan Friedkin per fare un punto della situazione. I vertici societari e tecnici hanno gettato le linee guida da seguire per migliorare la squadra in vista della prossima stagione e mantenere il progetto ambizioso. Di certo il tempo stringe e le cose da fare sono molte, come confermato anche da una recente dichiarazione pubblica della CEO Lina Souloukou.

In difesa la prima cosa da mettere a posto sono le fasce, sia che si decida di continuare con la difesa a 4, sia che si torni alla retroguardia a 3. A destra va completamente rifatto tutto, ma prima c’è bisogno di cedere. A sinistra è stato messo a segno il primo colpo della campagna acquisti romanista, con il riscatto di Angelino per 5 milioni.

La Roma tratta con il Leeds il riscatto di Llorente: pronti 5 milioni per il club inglese

Anche al centro della retroguardia c’è bisogno di capire chi resta e chi può partire. Al momento Mancini e N’Dicka sembrano essere i titolari designati, con Smalling che potrebbe restare fino alla naturale scadenza (30 giugno 2025) se non arrivassero offerte concrete. Il quarto sarà con ogni probabilità Diego Llorente, che la Roma sta cercando di riscattare con il Leeds.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Ghisolfi è in contatto con il club inglese per confermare a titolo definitivo il centrale spagnolo. La cifra pattuita per l’acquisto è di 5 milioni di euro, come per Angelino.

Con la permanenza di Llorente a Trigoria, molto apprezzato da Daniele De Rossi, il pacchetto di difensori potrebbe essere apposto, in attesa di capire se eventuali sviluppi di mercato porteranno a cambiamenti improvvidi di rotta.