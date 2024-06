Juve tagliata fuori: annuncio UFFICIALE e via libera De Rossi

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha portato delle ‘conseguenze’ anche per il mercato della Roma di De Rossi.

Dopo aver chiuso il campionato al sesto posto, la Roma è al centro di tante trattative di calciomercato. C’è da dire che, ovviamente, con l’inizio dell’Europeo l’attenzione si sposterà sulle nazionali, ma i dirigenti giallorossi continueranno a lavorare per regalare a Daniele De Rossi una squadra che possa competere per tornare tra le prime quattro della Serie A.

La Roma, infatti, manca da troppo tempo dalla Champions League, ovvero quando fu eliminata dal Porto agli ottavi di finale. Quella squadra giallorossa era guidata all’epoca da Eusebio Di Francesco. Questo è tutto dire da quanto manchi il team capitolino nella massima competizione europea per club.

Proprio per questo motivo, alla Roma sono accostati diversi nomi importanti in questa sessione di calciomercato estiva appena entrata. Tra questi bisogna sicuramente inserire due giocatori della Nazionale guidata da Luciano Spalletti, ovvero Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo. Proprio su uno di questi calciatori, dopo un annuncio ufficiale, ci sono da segnalare degli importanti aggiornamenti.

Calciomercato, il Napoli sta seguendo Dedic del Salisburgo per sostituire di Lorenzo: le ultime

Il giocatore in questione è Giovanni Di Lorenzo. Il suo agente Mario Giuffredi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, ha parlato così del futuro del suo assistito: “Non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club, non esiste solo la Juventus”.

Inoltre, econdo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli starebbe seguendo Amar Dedic del Salisburgo come possibile sostituto di Giovanni Di Lorenzo.

L’interessamento del Napoli per Dedic, quindi, è un’ottima notizia per la Roma, visto che è la dimostrazione che il club partenopeo sta aprendo ad una possibile cessione sul capitano del terzo scudetto.