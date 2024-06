Uragano bianconero, sì alla penalizzazione in classifica: come cambia il mercato

Bianconeri penalizzati, cambia del tutto anche la strategia in vista del prossimo calciomercato: gli ultimi aggiornamenti.

Le attenzioni di questa fase non possono che essere rivolte ad una pluralità di questioni che stanno riguardando molteplici aspetti, in casa Roma e non solo. Proprio mentre i giallorossi continuano a fare i conti per apparecchiare nel migliore dei modi il percorso da seguire quest’estate ai fini di una nobile consegna nelle mani di De Rossi per inizio campionato, tante altre società si apprestano a vivere novità e cambiamenti di non poco conto.

Lo abbiamo visto fin qui anche con il valzer delle panchine, che con le ufficialità di Fonseca e Thiago Motta parrebbe essere ormai giunto quasi al termine, almeno ai piani alti della nostra Serie A, con ingerenze di queste stesse questioni anche all’interno delle vicende di calciomercato. C’è poi anche un altro fattore da non sottovalutare, relativo alle penalizzazioni e alle grandi attenzioni nei confronti della giustizia sportiva rispetto ai parametri economici e finanziari. Recenti esempi nostrani ben riflettono l’importanza di tale scenario, unitamente a vicende legate anche ad altre realtà.

Penalizzazione bianconera, il Newcastle ha scelto la strada da seguire

Su tale fronte, grande attenzione merita la Premier League, come ben ci restituiscono i recenti esempi di penalizzazioni o multe, in seguito al mancato rispetto dei noti parametri relativi a conti in rosso e bilanci, da rispettare pedissequamente per non incorrere in sanzioni, di natura sportiva o finanziaria.

Un caso singolare, in questo senso, potrebbe, però, essere rappresentato dal Newcastle, come riferisce CaughtOffside. I bianconeri di Inghilterra, infatti, potrebbero decidere di accettare la detrazione di punti la prossima stagione, pur di non svendere i propri calciatori migliori. Dopo l’andamento finanziario degli ultimi anni, i Magpies si vedrebbero costretti a dover concretizzare un importante corpo di incassi entro il prossimo 30 giugno.

Ciò significherebbe, appunto, allontanare i nomi più nobili della rosa: la su citata fonte, dunque, evidenzia come questa decisione potrebbe essere presa volutamente. In questo modo, il Newcastle si imbatterebbe in una certa detrazione di punti in classifica, senza però dover rinunciare a giocatori importanti, da preservare per poi prossimamente ripartire.