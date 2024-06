Calciomercato Roma, rescissione UFFICIALE: è finita

Calciomercato Roma, rescissione UFFICIALE: l’annuncio lo da dato lo stesso calciatore con un poco di righe apparse sul proprio profilo. Ecco la situazione nuova

La Roma lo ha messo nel mirino per la prossima stagione, come sappiamo, e sta cercando di prenderlo per andare a sostituire Lukaku in attacco. Un elemento che non piace solamente ai giallorossi, ma a diverse squadre europee e anche in Italia, soprattutto al Milan.

Ci sarà tempo per trattare, soprattutto se nessuno dovesse arrivare con un’offerta importante nel corso delle prossime settimane, visto che siamo solamente all’inizio del calciomercato. Ma c’è una novità, di quelle importanti, che può decisamente cambiare il corso delle cose. Parliamo di Samu Omorodion, 20enne dell’Atletico Madrid che ha chiuso la stagione all’Alaves in prestito. Tornerà come sappiamo nella Capitale, ma come da lui stesso segnalato su X, ha cambiato agente.

Calciomercato Roma, Omorodion cambia agente

“Cari follower, voglio condividere con voi una decisione importante: dal 29 maggio ho interrotto il rapporto con il mio rappresentante a causa di notevoli divergenze. D’ora in poi la mia carriera sarà nelle mani di una persona di fiducia nella mia famiglia. Apprezzo molto il vostro continuo supporto e sono entusiasta di ciò che verrà. Facciamolo”. Queste le parole del centravanti, che quindi ha deciso di rivoluzionare la sua carriera affidandosi a qualcuno che lo conosce bene e che sicuramente farà di tutto per renderlo felice nel suo futuro.

Una notizia inaspettata, questa, che cambia le carte in tavola. Perché ora si dovrà trattare, oltre che con i madrileni, anche con una persona diversa che rappresenta il calciatore. Omorodion, come detto, interessa ai giallorossi che in attacco hanno assoluto bisogno di rinforzi per regalare a De Rossi un reparto completo, e Ghisolfi ha messo nei radar appunto il giocatore. Vedremo quello che succederà.