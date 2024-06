Dal Real alla Roma: 13 milioni per l’accordo

Dal Real Madrid alla Roma, firma capitale ‘scontata’: 13 milioni di euro per l’accordo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La pluralità di questioni da affrontare in casa Roma porterà Ghisolfi e colleghi a doversi interfacciare con una serie di scenari di varia natura e importanza, al fine di apparecchiare nel migliore dei modi la stagione che attende De Rossi e, più in generale, il previsto triennio che attende il neo-allenatore giallorosso.

Continuano ad essere aperte, ovviamente, le vicende relative alle uscite, con un corpo di valutazioni che dovrà essere attenzionato ai piani alti di Trigoria al fine di calibrare la strutturazione della rosa tra prime e seconde linee, assicurando a De Rossi una compagine più completa e qualitativa in alcuni reparti e, al contempo, uno scacchiere profondo che possa, finalmente, compete con più veemenza e consapevolezza su più fronti. Pur figurando delle priorità, dunque, non sono da escludersi limature di più ampia caratura, che potrebbero andare a toccare una molteplicità di reparti, tra cui quello del centrocampo.

Scippo capitale, 13 milioni per Ceballos: Simeone fa sul serio

Qui, gli intoccabili continuano ad essere Cristante, Paredes e Pellegrini, alle cui spalle la Roma non può vantare un pacchetto alternativo di pari valore. Ecco, perché, dunque, oltre alle possibili uscite di elementi come Aouar o al sicuro addio di Renato Sanches, in questo reparto potrebbero essere tenute in considerazione delle piste non poco intriganti.

Tra queste, El Nacional permette di tirare in ballo nuovamente quella coinvolgente il nome di Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, sotto contratto fino al 2027 ma ben lungi dalla centralità all’interno dello scacchiere di Carlo Ancelotti. Finito nel mirino della Roma già in passato, lo spagnolo piace anche a Milan, Real Sociedad e Girona. Nessuna di queste, però, starebbe insistendo tanto quanto l’Atletico Madrid, alle prese con una serie di cambiamenti interni che stanno portando Simeone a spingere per questa situazione.

Il tecnico dei Colchoneros vedrebbe in Ceballos un elemento di fondamentale importanza e leadership, al quale sarebbe stata già comunicata la centralità che avrebbe sull’altra sponda della capitale spagnola. Per il Real Madrid potrebbero bastare anche meno di 13 milioni di euro, attuale valore attribuito lui.