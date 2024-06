Erede di Lukaku a sorpresa: 35 milioni per 22 gol

Erede di Lukaku a sorpresa: spunta il nome nuovo sul taccuino dei giallorossi anche se la valutazione è altissima e la concorrenza abbastanza folta. Ma Ghisolfi c’è

Le grandi manovre sono iniziate dentro la Roma, alla ricerca dell’erede di Romelu Lukaku. Il belga, come sappiamo, non tornerà dal Chelsea e non c’è solo Morata nel mirino di Ghisolfi.

Il nome nuovo è spuntato questa mattina, rivelato dal Corriere dello Sport: un giovane attaccante che alla sua prima vera annata da titolare ha segnato 22 gol. Il profilo è quello di Karim Konaté, attaccante ivoriano del Salisburgo, che a quanto pare fa davvero gola ai giallorossi visto che si tratta del prototipo ideale del giocatore cercato dal club: giovane, forte, ambizioso e potenzialmente un elemento in grado di crescere nel corso degli anni.

Erede Lukaku, gli occhi su Konaté

Costa tanto, perché piace a molti club europei. La sua valutazione è alta, si parla di 35milioni di euro, anche perché ha un contratto assai lungo quindi non c’è nessuna paura, da parte del Salisburgo, di poterlo perdere con uno sconto. E poi, come detto, c’è anche la concorrenza, spietata.

In primis il Lipsia, ovviamente. Poi c’è il Monaco che vuole sostituire Ben Yedder e anche il Borussia Dortmund ha chiesto delle informazioni sul giocatore. Senza dimenticarci, nemmeno, che in tutto questo ci potrebbero essere anche gli occhi di qualche squadra della Premier League che come sappiamo prima o poi arriva sui talenti che circolano in Europa. Insomma, anche in questo caso parliamo di una situazione tutt’altro che semplice, anzi abbastanza complicata. Ma Ghisolfi monitora la situazione, anche perché sa benissimo che la Roma ha bisogno di un colpo importante lì davanti. Vedremo.