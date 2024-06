Morata alla Roma con lo sconto: c’è l’offerta

Morata alla Roma con lo sconto: i giallorossi hanno piazzato la prima offerta per l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid. Serve però un passo verso da parte di Alvaro

Il sogno si chiama Alvaro Morata. La Roma lo guarda, annusa il colpo grosso davanti che potrebbe significare vista la grande amicizia che li lega anche la permanenza dii Dybala. Non è facile arrivare allo spagnolo, non solo per quella concorrenza foltissima che c’è, ma anche per i costi di un’operazione che pare proibitiva.

C’è il costo del cartellino, intanto: l’anno scorso si parlava di una clausola di 20 milioni di euro per Morata ma questa potrebbe essere superata offrendo 15 milioni. Forse. E poi c’è lo stipendio da dare al giocatore, che al momento guadagna all’Atletico Madrid 9 milioni di euro all’anno. Una montagna di soldi per le casse giallorosse che, un’offerta, secondo Repubblica, l’avrebbero già fatta.

Morata alla Roma, la prima offerta

Gli emissari romanisti avrebbero offerto al procuratore dello spagnolo per convincerlo 5 milioni di euro all’anno. Non sono pochi, mettiamolo in chiaro, ma è una cifra decisamente al ribasso rispetto a quello che Alvaro prende adesso. Servirebbe un passo in avanti, verso la Roma, del calciatore spagnolo, che ha fatto intendere, visti i tantissimi nomi che girano per l’attacco dell’Atletico, di stare davvero pensando all’addio.

La volontà del giocatore sarà decisiva, senza dimenticare che sulle sue tracce in Italia ci sono il Milan – alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Giroud – e la Juventus, che lo vorrebbe per un terzo mandato dopo le prime due esperienza. E su Morata c’è anche il Napoli di Conte viene svelato questa mattina sempre dal quotidiano citato prima. Insomma, concorrenza folta e soldi che forse potrebbero non bastare. Operazione complicata, ma si sapeva. E vedremo se i Friedkin vorranno fare un sacrificio economico importante per regalare a De Rossi un attaccante di livello.