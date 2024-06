Calciomercato Roma, doppia cifra e addio inevitabile

Calciomercato Roma. Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi ‘apparecchiano la tavola’ in vista del prossimo mercato. Occhi puntati sull’attacco.

La Roma cerca di tenere il passo di un calciomercato che sembra essere partito a tutta velocità. Il walzer dei tecnici ha fatto da gustoso antipasto ad una miriade di voci di possibili, grandi acquisti che potrebbero riguardare i più blasonati club italiani.

La voglia matta di correre dietro l’irraggiungibile Inter della passata stagione sembra abbia acceso il sacro fuoco nell’animo di Milan, Juventus e Napoli, desiderose quanto mai di recuperare l’amplissimo terreno perduto. Ecco quindi che la concorrenza della Roma, almeno sulla carta, diventa sempre più forte.

E’ il timore maggiore di Daniele De Rossi poiché sono già quattro le squadre su cui occorrerà fare la corsa, senza contare un’Atalanta ormai una grande, a tutti gli effetti, per diritto acquisito. La Roma che punta alla qualificazione alla prossima Champions League, come obiettivo minimo, deve perciò trovare idee e risorse per rafforzarsi. Al più presto.

Il fronte offensivo è il reparto maggiormente attenzionato al momento, se non altro per la situazione di incertezza riguardante quasi tutti i suoi componenti. All’addio pressoché certo di Romelu Lukaku e quello assai probabile di Tammy Abraham, si aggiunge la situazione di incertezza intorno al futuro di Paulo Dybala.

Piace Andrea Pinamonti

Paulo Dybala è infatti di fronte ad un bivio, o rinnova con la Roma o sarà addio. Beppe Marotta osserva da lontano, interessato di riprendersi un profilo amatissimo.

La Roma, pertanto, è obbligata a guardarsi attorno, a valutare quali possibilità il mercato possa presentare al momento. La retrocessione in Serie B del Sassuolo potrebbe aprire un varco interessante che potrebbe condurre ad Andrea Pinamonti, attaccante neroverde, classe 1999, autore di undici reti nel campionato terminato qualche settimana fa. E’ tuttomercato.com ad informarci riguardo tale eventualità di mercato.

Il Sassuolo sta valutando le operazioni, in entrata ed in uscita, in prospettiva serie cadetta. L’addio pressoché certo della bandiera, Domenico Berardi, comporta valutazioni a 360°, soprattutto nel settore avanzato. Pinamonti ha mercato dal momento che piace anche a Cagliari e Fiorentina. Anche per il 25enne attaccante la cessione appare pressoché inevitabile.

Qualora la Roma muovesse i suoi passi nella direzione di un possibile acquisto di Pinamonti, troverebbe l’assoluta apertura dell’attaccante di Cles, scuola Inter. Il calciomercato è partito a tutta velocità. Spetta ora alla Roma tenere il suo passo ed non allontanarsi troppo dalla scatenata concorrenza.