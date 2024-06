Ha scelto la Roma: salta il grande ritorno

Ha scelto la Roma: almeno per l’anno prossimo e forse per un altro paio di stagioni. Non si muoverà da Trigoria e in questo modo, nonostante le voci, salta il grande ritorno

Con De Rossi ha cambiato anche il suo rendimento. A dire il vero è stato uno dei migliori anche nella prima parte di stagione, con l’avvento di DDR ha dato la sensazione, anche lui, di aver alzato la qualità delle sue prestazioni.

Un punto fermo dei giallorossi, almeno anche per la prossima stagione e forse due. Nonostante dall’altra parte del Mondo, in Argentina, spingano in maniera prepotente per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in Patria. E no, non stiamo parlando di Paulo Dybala – che aspetta Ghisolfi per parlare del rinnovo – ma di un altro giocatore campione del Mondo della Roma, quindi di Leandro Paredes.

Paredes ha scelto la Roma, niente Boca Juniors

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla della situazione giallorossa della prossima stagione sottolineando quelli che sono sicuri di rimanere a Trigoria: Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy non si muoveranno. Così come non si muoverà, appunto, Leandro Paredes che sarà impegnato nella Copa America.

In Argentina come detto spingono per un ritorno al Boca Juniors, soprattutto dopo che è diventato virale un video in cui Leo arriva allo stadio guardando appunto sul proprio cellulare un match dei gialloblù della Bombonera. Ma oltre questo amore per la squadra, al momento lui una decisione l’ha presa ed è quella di voler rimanere almeno l’anno prossimo nella Capitale. Forse un altro paio di anni per essere sicuri di tutto. Per il futuro quindi c’è tempo, adesso pensa alla Capitale e ai colori giallorossi.