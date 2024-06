Lascia la Roma, ma non per Mou: tradimento da 30 milioni

Affiorano nuove indiscrezioni relative agli obiettivi di José Mourinho per rinforzare il suo Fenerbahce. Lo Special One ha puntato una preda prelibata

Se in termini di esterni difensivi e offensivi la Roma di Daniele De Rossi aveva ampiamente manifestato le proprie lacune nel corso della stagione appena conclusasi, non si può dire lo stesso dei centrali difensivi, che, dopo un mercato invernale caratterizzato dal disperato tentativo di sopperire ad una preoccupante penuria di difensori centrali (basti pensare come ad un certo punto Brian Cristante sia stato costretto ad arretrare, così da evitare a Mourinho di giocare con una difesa a quattro), si ritrovata persino nella situazione opposta, anche e soprattuto a causa del cambio di modulo compiuto da Daniele De Rossi.

Adesso, tuttavia, pare che i giallorossi stiano per rientrare in un periodo di magra, a causa di alcune partenze di calciatori dotati di un peso specifico non indifferente in termini di apporto difensivo.

Stiamo naturalmente parlando di Dean Huijsen e Chris Smalling, ovvero due calciatori in due fasi letteralmente opposte delle proprio carriera, ma entrambi caratterizzati da capacità difensive difficili da discutere. Il motivo che si nasconde dietro ai rispettivi addii è ovviamente di natura profondamente diversa (da una parte il richiamo della Juventus; dall’altra una condizione fisica che inizia a divenire un problema impossibile da ignorare per i vertici capitolini).

Ma, a prescindere dalle cause dell’allontanamento da Trigoria, si tratta di due trasferimenti che costringeranno DDR e Ghisolfi a cercare rinforzi, così da affrontare con maggior serenità le numerosi competizioni che attendono i giallorossi. Intanto emergono nuove clamorose indiscrezioni sugli obiettivi di José Mourinho, intenzionato a riportare il Fenerbahce in vetta alla classifica del campionato turco.

Mourinho punta Huijsen

Ebbene sì… qualche giorno fa lo Special One aveva risposto alle numerosi voci che lo vedevano intenzionato a portarsi in Turchia Paulo Dybala e Romelu Lukaku, assicurando alla stampa che non aveva alcuna velleità nei confronti di alcun calciatore della rosa giallorossa. Il tecnico ha risposto onestamente… o forse no? Difatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, Mou avrebbe esposto con particolare convinzione il proprio interesse nei confronti di Dean Huijsen, a cui proprio lo Special One ha permesso di sbocciare definitivamente nel corso della stagione appena conclusasi.

Ad onor del vero, c’è da precisare che Huijsen è tecnicamente un calciatore della Juventus e, inoltre, le indiscrezioni relative all’impellente desiderio di Mourinho sono successive al rientro a Torino del talento classe 2005. Lo Special One avrebbe dunque mantenuto la parola… ma, a prescindere dalle dichiarazioni e dalle promesse fatte, ci sono possibilità che il talento bianconero possa unirsi al gruppo di Mou? Banalmente no…

Difatti, nonostante Mou abbia già esercitato in passato un particolare fascino nei confronti di Huijsen e del suo entourage, questa volta la concorrenza appare davvero spietata, poiché il nome del giovane difensore centrale sarebbe già comparso in svariati taccuini dei campionati più blasonati del vecchio continente (in particolare in quelli di Liverpool, Newcastle e Borussia Dortmund), a cui il padre dello spagnolo guarda indubbiamente con maggior interesse rispetto alla massima lega turca. Da considerare anche la valutazione non propriamente conveniente effettuata da Giuntoli, il quale lo lascerà partire solo con offerte superiori ai 30 milioni di euro.