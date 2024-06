Non solo Chiesa, nuovo jolly dalla Juventus: si muove la Roma

Il filo diretto con la Juventus potrebbe permettere alla Roma di allargare il discorso ad un altro profilo. Ecco tutti i dettagli

Non sono poche le tracce seguite con interesse e discrezione di Ghisolfi in questo frangente della sessione estiva di calciomercato. Sia in entrata che in uscita la Roma vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista per rinforzare determinati reparti.

Alla luce della situazione contrattuale di Romelu Lukaku, la cui avventura nella Capitale terminerà il 30 giugno, la Roma è chiamata a trovare un degno erede del belga. Viste le chances sempre più ridotte di avviare una nuova trattativa con il Chelsea per Big Rom, la Roma ha cominciato a sondare nuove piste. Una delle più calde è quelle che porta ad Omorodion per il quale, però, l’Atletico Madrid non intenzione di fare sconti. Sulla strada che porta a Madrid, intanto, è ritornato a surriscaldarsi anche l’intreccio che porta ad Alvaro Morata, le cui ultime dichiarazioni lasciano presagire un addio ormai inevitabile con i Colchoneros. Non abbandonata la pista Jonathan David, la Roma si sta riservando una fase nella quale raccogliere informazioni anche su obiettivi al momento non prioritari.

Calciomercato Roma, ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Kean

Va letta in quest’ottica l’ultima indiscrezione rilanciata dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca. Secondo quanto riferito da Mecca, infatti, ci sarebbe anche la Roma nella lista delle squadre interessate a Moise Kean.

L’ex Everton, reduce da una stagione che definire tribolata sarebbe solo un eufemismo, si sta guardando intorno alla ricerca di possibili soluzioni. Ad un passo dal vestire la maglia dell’Atletico Madrid a gennaio, Kean ha calamitato l’attenzione di diversi club in Serie A. Nei giorni scorsi si era già parlato di un interesse – al momento mostrato attraverso sondaggi esplorativi – da parte di Bologna e Fiorentina. Secondo Mecca, però, il cerchio sarebbe molto più largo e comprenderebbe Roma, Lazio, Atletico Madrid, West Ham e Siviglia. Ricordiamo che il possibile addio di Kean libererebbe una casella nell’attacco della Juventus, che nelle idee di Giuntoli potrebbe essere riempita proprio da quell’Alvaro Morata sulle cui tracce c’è sempre la Roma. Ad ogni modo, come già evidenziato, quello di Kean non rappresenta un profilo prioritario per i giallorossi, più attenti ad altri tipi di soluzioni.