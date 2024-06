Plusvalenza a tinte bianconere: la Roma ha già deciso | ASRL

Sono tante le indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Roma, una delle società più attive, in entrata e in uscita

Il momento delle chiacchiere dei proclami sta per finire. Dopo aver fatto trapelare senza mezzi termini l’intenzione di costruire una nuova era sul calcio mercato, fondata su uno scouting più profondo e sulla ricerca di giovani di talento da valorizzare nel presente e nel futuro, la Roma deve iniziare a fare sul serio per colmare il gap con le squadre che l’hanno sopravanzata in classifica, conquistandosi il diritto di partecipare alla prossima Champions League. Tralasciando l’Inter che ha già piazzati i colpi Taremi e Zielinski, il club giallorosso deve rispondere all’attivismo della Juventus e delle altre competitor per i primi posti in graduatoria.

Un vice Svilar, uno o due esterni difensivi, un difensore centrale, un centrocampista di gamba, un esterno d’attacco e un centravanti che sia in grado di non far rimpiangere Romelu Lukaku rappresentano le priorità indicate da Daniele De Rossi nelle prime riunioni con Florent Ghisolfi. Un progetto ambizioso che dovrà per forza di cose passare anche per le forche caudine delle cessioni, nonostante la morsa dell’Uefa sul fair play finanziario sia meno asfissiante rispetto al passato.

Roma al bivio, tentazione bianconera per Bove

Nonostante alcune indiscrezioni in senso contrario ,in casa giallorossa sono pronti a valutare offerte importanti per due prodotti del vivaio: Edoardo Bove e Nicola Zalewski. Pienamente valorizzato da José Mourinho, il centrocampista romano non è riuscito a fare breccia nelle convinzioni tecnico-tattiche di DDR, vivendo una seconda parte di stagione da comprimario. Nonostante ciò, la sua priorità resta una permanenza nella Capitale, ma la sua situazione è in divenire.

Oltre ad un eventuale interessamento dello Special One e il suo Fenerbahçe, che non si è ancora palesato, bisogna tenere d’occhio soprattuto l’Inghilterra. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, in seguito al pressing asfissiante del Bayern Monaco per Joao Palhinha, il Fulham ha effettuato nuovi sondaggi per il 22enne giallorosso. Da non trascurare, inoltre, la pista che porta all’Everton, vicinissimo al passaggio di proprietà ai Friedkin e pronto a cedere il centrocampista Onana per evitare il rischio di nuove penalizzazioni.