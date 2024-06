Telefonata alla Juve dopo un anno: tradimento choc in Serie A

In questo periodo di calciomercato, sono molti i calciatori proposti alle big italiane e dopo la Roma, spunta la Juve

Telefoni accessi a ogni ora del giorno e casella mail intasata di dossier contenenti profili di calciatori più o meno interessanti da valutare. In questo periodo dell’anno, direttori sportivi e operatori di mercato hanno un bel da fare per mettere in ordine i pezzi e fare una cernita accurata sui giocatori da puntare per assecondare le necessità dei propri allenatori. Costretto a barcamenarsi tra la necessità di cedere diversi esuberi e quella di ingaggiare almeno 5-6 rinforzi importanti, anche Florent Ghisolfi sta vivendo giorni di fuoco e il suo primo colpo può essere il baby Buba Sangare.

Il sedicenne rappresenta un investimento per il futuro, in attesa di riuscire a piazzare i veri colpi per la prima squadra. Mai come in questa estate, i destini della Roma sembrano potersi incrociare con quelli della Juventus, squadra in cui Daniele De Rossi ammira molto Federico Chiesa e Matias Soulé. Bianconeri e giallorossi, tuttavia, condividono anche alcuni obiettivi di mercato, come raccontato anche nelle scorse ore. soprattutto in Francia.

Tradimento in Serie A: ex Inter offerto alla Juve

A proposito di Ligue 1, nei giorni scorsi si erano diffuse voci su un possibile sondaggio della Roma per Milan Skriniar, ma queste indiscrezioni non hanno trovato conferme reali. Arrivato al PSG la scorsa estate a parametro zero, l’ex capitano dell’Inter è reduce da una stagione a dir poco deludente, al punto che il club capitolino sta realmente pensando di cederlo, in prestito o a titolo definitivo.

Alcuni intermediari lo hanno già segnalato a diversi club, anche in Italia, dove spicca proprio il nome della Juventus, a caccia di rinforzi difensivi e alle prese con i giochi al rialzo del Bologna sul fronte Calafiori. Nonostante tutte le difficoltà del caso, il nazionale azzurro resta tuttavia la priorità di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta e le varie alternative, compresi l’ex Samp e Kiwior, verranno approfondite con più attenzione solamente in un secondo momento.